زين تبدأ احتفالاتها بيوم العلم بإضاءة مبانيها بألوان العلم

أضاءت شركة زين الأردن مساء اليوم مباني مقرها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان بألوان العلم الأردني، وعرضت العلم على الشاشة الضخمة في واجهة المبنى.

وجاءت إضاءة مباني زين التي باتت إحدى معالم العاصمة عمان، إيذاناً ببدء احتفالات الشركة التي اعتاد الأردنيون على تواجدها في مختلف المناسبات الوطنية، حيث أنهت زين استعداداتها للاحتفال بهذا اليوم الوطني الذي تعبّر فيه كما الأردنيون جميعاً عن معاني الفخر والاعتزاز براية الوطن ورمز الأردن الأغلى، حيث ستقيم الشركة عدداً من الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.