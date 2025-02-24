بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الاقتصاد الرقمي: الأردن من الدول السباقة في دعم الأجندة الرقمية العربية

منذ 40 ثانية
الاقتصاد الرقمي: الأردن من الدول السباقة في دعم الأجندة الرقمية العربية

وطنا اليوم_أكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، أهمية منتدى التعاون الرقمي والتنمية، كمنصة تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمجتمع التكنولوجي والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمنظمات الدولية.

 

جاء ذلك خلال المشاركة في افتتاح النسخة الثانية من منتدى التعاون الرقمي والتنمية الذي يُعقد في عمّان تحت شعار “رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا”.

وأضافت أن الأردن من الدول السباقة في دعم الأجندة الرقمية العربية منذ مراحلها الأولى، حيث ساهم بشكل فعال في تطويرها من خلال اللجنة الفنية المشتركة بين الإسكوا وجامعة الدول العربية، ولعب دورًا محوريًا في إعداد التقارير الوطنية الرقمية الهادفة إلى تقييم التقدم المحرز في التنمية الرقمية وتحديد التحديات والفرص.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، يهدف المنتدى الذي تنظمه الإسكوا وجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى تعزيز التعاون الرقمي الإقليمي والدولي، ومراجعة تقدم تنفيذ الأجندة الرقمية العربية 2023-2033 والمساهمة في صياغة مستقبل التحول الرقمي في المنطقة.

 

وأوضحت أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الحوكمة الرقمية، ودفع عجلة التحول الرقمي، بما يتماشى مع الأولويات الإقليمية والدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:22

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد الاثنين

01:22

الإدارة المحلية: عدم إصدار رخص للمنشآت التي تقتضي أعمالها ترخيص هيئة الإعلام

00:11

اسرائيل تزعم كشف شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن

22:56

الاردن الوطن الهوية و فلسطين القضية

22:51

إضاءات عن زيارة وزارة العدل الأردنية

22:06

نظمتها نقابة الجيولوجيين الاردنيين العجارمة يرعى ورشة عمل حول “أهمية مبحث علوم الأرض في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:04

وزير دفاع الاحتلال: لن نسمح للسكان بالعودة لمخيمات دخلناها في الضفة

21:04

نقيب المحروقات: لم يصدر عن النقابة تصريح حول فشل تجربة اسطوانات الغاز (البلاستيكية)

20:42

انخفاض أعداد مستخدمي الباص السريع وباص عمّان بسبب المنخفض

20:36

أردنيون يشاركون في تشييع نصرالله .. وجبهة العمل : لم تصلنا دعوة

19:58

الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

19:51

مبعوث ترامب: لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من أي حكومة في غزة

وفيات
وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025