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الخارجية تتابع حادث مقتل أردني وآخر عربي في ولاية تكساس الأميركيّة

منذ 5 ساعات
الخارجية تتابع حادث مقتل أردني وآخر عربي في ولاية تكساس الأميركيّة

وطنا اليوم:تتابع مديريّة العمليّات والشّؤون القنصليّة في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين حادث مقتل مواطن أردني وآخر عربي في ولاية تكساس الأميركيّة.
وقال مدير مديريّة العمليّات والشؤون القنصليّة السّفير سفيان القضاة إن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأمنيّة المختصّة في ولاية تكساس نتائج التحقيقات؛ للوقوف على أسباب الجريمة، وملاحقة الجاني وتسليمه للقضاء.
وأضاف القضاة أنّ مركز العمليات في الوزارة على تواصل مع ذوي المواطن الأردني، كما أن السفارة الأردنيّة في واشنطن باشرت باتّخاذ الإجراءات الرسميّة المطلوبة فيما يتعلّق بنقل الجثمان إلى الأردن بالتنسيق مع ذوي المرحوم، بعد انتهاء التحقيقات.
وأعرب القضاة عن أصدق التّعازي والمواساة لعائلتي الفقيدين، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمّدهما بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهما جميل الصّبر وحسن العزاء.


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