بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

زيلينسكي يعلن أنه مستعد للتنحي مقابل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

منذ 5 ساعات
زيلينسكي يعلن أنه مستعد للتنحي مقابل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد أنه “مستعد” للتنحي عن منصبه إذا كان ذلك سيضمن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية.
وجاء تصريحه هذا في سياق سعيه لتعزيز الدعم الدولي لكييف وسط التحديات المستمرة التي تواجهها بلاده في الحرب مع روسيا.
وأعرب زيلينسكي عن تفاؤله بأن يشكل اجتماعه المرتقب يوم الإثنين مع قادة دول حليفة “منعطفًا” حاسمًا في مسار الدعم الغربي لأوكرانيا. وأشار إلى أن هذا اللقاء قد يمهد الطريق لاتفاقيات جديدة تعزز موقف كييف في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية، مع تركيزه على تحقيق ضمانات أمنية طويلة الأمد.
وفي سياق متصل، كشف زيلينسكي عن رغبته في الحصول على “تفهم” و”ضمانات أمنية” من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يضغط من أجل إنهاء الحرب بسرعة.
وأكد أن أوكرانيا تسعى لضمانات ملموسة تحول دون أي تهديدات مستقبلية من روسيا، مشيرًا إلى أن انضمام بلاده إلى الناتو يبقى الهدف الاستراتيجي الأبرز. ويأتي هذا التصريح وسط تقارير عن مفاوضات مكثفة بين كييف وواشنطن، تتضمن مناقشة استغلال المعادن الأوكرانية كجزء من صفقة محتملة مع الولايات المتحدة.
يُذكر أن روسيا ترفض بشدة أي تقارب بين أوكرانيا والناتو، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، مما يجعل تصريحات زيلينسكي محفوفة بالمخاطر في ظل التوترات الراهنة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:11

اسرائيل تزعم كشف شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن

22:56

الاردن الوطن الهوية و فلسطين القضية

22:51

إضاءات عن زيارة وزارة العدل الأردنية

22:06

نظمتها نقابة الجيولوجيين الاردنيين العجارمة يرعى ورشة عمل حول “أهمية مبحث علوم الأرض في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:04

وزير دفاع الاحتلال: لن نسمح للسكان بالعودة لمخيمات دخلناها في الضفة

21:04

نقيب المحروقات: لم يصدر عن النقابة تصريح حول فشل تجربة اسطوانات الغاز (البلاستيكية)

20:42

انخفاض أعداد مستخدمي الباص السريع وباص عمّان بسبب المنخفض

20:36

أردنيون يشاركون في تشييع نصرالله .. وجبهة العمل : لم تصلنا دعوة

19:58

الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

19:51

مبعوث ترامب: لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من أي حكومة في غزة

19:37

الاحتلال يتقدم بالدبابات ويخلي 3 مخيمات بالضفة ويمنع السكان من العودة

19:24

البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)

وفيات
وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025