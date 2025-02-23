زيلينسكي يعلن أنه مستعد للتنحي مقابل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد أنه “مستعد” للتنحي عن منصبه إذا كان ذلك سيضمن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية.

وجاء تصريحه هذا في سياق سعيه لتعزيز الدعم الدولي لكييف وسط التحديات المستمرة التي تواجهها بلاده في الحرب مع روسيا.

وأعرب زيلينسكي عن تفاؤله بأن يشكل اجتماعه المرتقب يوم الإثنين مع قادة دول حليفة “منعطفًا” حاسمًا في مسار الدعم الغربي لأوكرانيا. وأشار إلى أن هذا اللقاء قد يمهد الطريق لاتفاقيات جديدة تعزز موقف كييف في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية، مع تركيزه على تحقيق ضمانات أمنية طويلة الأمد.

وفي سياق متصل، كشف زيلينسكي عن رغبته في الحصول على “تفهم” و”ضمانات أمنية” من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يضغط من أجل إنهاء الحرب بسرعة.

وأكد أن أوكرانيا تسعى لضمانات ملموسة تحول دون أي تهديدات مستقبلية من روسيا، مشيرًا إلى أن انضمام بلاده إلى الناتو يبقى الهدف الاستراتيجي الأبرز. ويأتي هذا التصريح وسط تقارير عن مفاوضات مكثفة بين كييف وواشنطن، تتضمن مناقشة استغلال المعادن الأوكرانية كجزء من صفقة محتملة مع الولايات المتحدة.

يُذكر أن روسيا ترفض بشدة أي تقارب بين أوكرانيا والناتو، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، مما يجعل تصريحات زيلينسكي محفوفة بالمخاطر في ظل التوترات الراهنة.