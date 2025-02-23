بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

موازنة صحة “اربد” لا تغطي إدامة عمل مستشفياتها

23 فبراير 2025
موازنة صحة “اربد” لا تغطي إدامة عمل مستشفياتها

وطنا اليوم:قال مدير صحة محافظة اربد الدكتور شادي بني هاني ان مخصصات الصحة من موازنة مجلس محافظة اربد تبلغ مليون دينار و (60) الفا مشيرا الى ان هذه المخصصات لا تفي بالتزامات المديرية تجاه ادامة عمل المستشفيات في المحافظة والبالغة (8) مستشفيات.
واضاف : ان ادامة عمل المستشفى يصل الى (250) الف دينار سنويا حال تقديم خدمات مثلى لطالبيها من السكان مبينا بان المديرية طلبت الى مجلس المحافظة مبلغ خمسة ملايين دينار قبل اقرار الموازنة للقيام بواجباتها المتعلقة بالرعاية الصحية، وان هذا لم يحدث ابدا.
ولفت بني هاني الى ان الوزارة وافقت على تحويل مركز صحي حوارة الأولي الى شامل موضحا ان الخدمات الصحية التي يقدمها المركز سابقا كانت شاملة لتوفر تخصصات طبية مختلفة ومختبر للفحوصات وانه تم الطلب الى الوزارة تخصيص غرفة في المبنى الحالى للاشعة.
يذكر ان الخدمات الصحية في محافظة اربد تقدم من خلال (8) مستشفيات و(135) مركزا صحيا منها (18) شاملا و(86) اوليا و(31) فرعيا.
وتبلغ موازنة مجلس محافظة اربد للنفقات الرأسمالية للسنة المالية 2025 (13) مليون و(716) الف دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:11

اسرائيل تزعم كشف شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن

22:56

الاردن الوطن الهوية و فلسطين القضية

22:51

إضاءات عن زيارة وزارة العدل الأردنية

22:06

نظمتها نقابة الجيولوجيين الاردنيين العجارمة يرعى ورشة عمل حول “أهمية مبحث علوم الأرض في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:04

وزير دفاع الاحتلال: لن نسمح للسكان بالعودة لمخيمات دخلناها في الضفة

21:04

نقيب المحروقات: لم يصدر عن النقابة تصريح حول فشل تجربة اسطوانات الغاز (البلاستيكية)

20:42

انخفاض أعداد مستخدمي الباص السريع وباص عمّان بسبب المنخفض

20:36

أردنيون يشاركون في تشييع نصرالله .. وجبهة العمل : لم تصلنا دعوة

19:58

الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

19:51

مبعوث ترامب: لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من أي حكومة في غزة

19:37

الاحتلال يتقدم بالدبابات ويخلي 3 مخيمات بالضفة ويمنع السكان من العودة

19:24

البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)

وفيات
وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025