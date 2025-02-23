موازنة صحة “اربد” لا تغطي إدامة عمل مستشفياتها

وطنا اليوم:قال مدير صحة محافظة اربد الدكتور شادي بني هاني ان مخصصات الصحة من موازنة مجلس محافظة اربد تبلغ مليون دينار و (60) الفا مشيرا الى ان هذه المخصصات لا تفي بالتزامات المديرية تجاه ادامة عمل المستشفيات في المحافظة والبالغة (8) مستشفيات.

واضاف : ان ادامة عمل المستشفى يصل الى (250) الف دينار سنويا حال تقديم خدمات مثلى لطالبيها من السكان مبينا بان المديرية طلبت الى مجلس المحافظة مبلغ خمسة ملايين دينار قبل اقرار الموازنة للقيام بواجباتها المتعلقة بالرعاية الصحية، وان هذا لم يحدث ابدا.

ولفت بني هاني الى ان الوزارة وافقت على تحويل مركز صحي حوارة الأولي الى شامل موضحا ان الخدمات الصحية التي يقدمها المركز سابقا كانت شاملة لتوفر تخصصات طبية مختلفة ومختبر للفحوصات وانه تم الطلب الى الوزارة تخصيص غرفة في المبنى الحالى للاشعة.

يذكر ان الخدمات الصحية في محافظة اربد تقدم من خلال (8) مستشفيات و(135) مركزا صحيا منها (18) شاملا و(86) اوليا و(31) فرعيا.

وتبلغ موازنة مجلس محافظة اربد للنفقات الرأسمالية للسنة المالية 2025 (13) مليون و(716) الف دينار.