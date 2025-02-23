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تحليق مقاتلات إسرائيلية فوق جنازة نصرالله يثير الجدل

23 فبراير 2025
تحليق مقاتلات إسرائيلية فوق جنازة نصرالله يثير الجدل

وطنا اليوم:قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سربا من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية يحلق في سماء بيروت فوق جنازة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر.
وقال كاتس إن “طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي تحتفل الآن في سماء بيروت فوق جنازة حسن نصر الله، تنقل رسالة واضحة: من يهدد بتدمير إسرائيل ويهاجم إسرائيل – فهذه هي نهايته”.
وأضاف:”تطمحون بالجنائز ونحن في الانتصارات”.
وأظهرت لقطات مصورة سربا من الطائرات الحربية الإسرائيلية يحلق على علو منخفض فوق جنازة نصرالله.
بدوره، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن “صور جنازة نصرالله الآن تعكس بالضبط مفترق الطرق التاريخي الذي يجد لبنان نفسه فيه: استمرار الاحتلال الإيراني للبنان (عبر حزب الله) أو التحرر من إيران وحزب الله والحرية للبنان.
الخيار بيد لبنان والشعب اللبناني”، وفق تعبيره.
وشيعت بيروت اليوم الأحد في مأتم شعبي حاشد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن حشودا كبيرة من المشاركين في مراسم التشييع تتوجّه سيرًا على الأقدام من كل المناطق اللبنانية في اتجاه مدينة كميل شمعون الرياضية.

 


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