عمّان الحادية عشر.. دبي وأبوظبي الأغلى معيشة بين المدن العربية لعام 2025

وطنا اليوم:كشف مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2025 الصادر عن موقع Numbeo أن دبي وأبوظبي تتصدران قائمة أغلى المدن العربية من حيث تكاليف المعيشة، حيث حصلت دبي على 58.0 نقطة، تليها أبوظبي بـ 52.6 نقطة، وذلك ضمن تصنيف 100 مدينة عالميًا تم مقارنتها بمدينة نيويورك.

وجاءت الدوحة في المرتبة الثالثة عربيًا بمؤشر 47.8، ثم الكويت (47.6 نقطة)، تليها الرياض (42.0 نقطة). وحلت المنامة في المركز السادس بـ 42.0 نقطة، تليها مسقط (40.2 نقطة)، ثم عمّان (39.6 نقطة)، فيما سجلت بيروت (39.6 نقطة) مستوى مماثلًا في تكاليف المعيشة.

أما في شمال إفريقيا، فقد جاءت الدار البيضاء (31.4 نقطة) في صدارة المدن المغربية، تليها تونس (31.2 نقطة)، ثم الجزائر العاصمة (29.9 نقطة). وفي مصر، سجلت القاهرة (27.0 نقطة) تكلفة معيشية أقل مقارنة بباقي المدن العربية.

في السودان، جاءت الخرطوم (20.6 نقطة) بين المدن الأقل تكلفة، في حين حلت دمشق (19.6 نقطة) في المركز الأخير كأرخص مدينة عربية من حيث تكاليف المعيشة.

ويعتمد المؤشر على عدة معايير، منها أسعار المواد الغذائية، النقل، السكن، الرعاية الصحية، والترفيه، إضافة إلى القوة الشرائية للسكان، ما يعكس التفاوت في مستوى المعيشة بين مختلف المدن العربية