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الحلي والمجوهرات تحسم: الذهب عيار 21 الأكثر أمانا للإدخار

23 فبراير 2025
الحلي والمجوهرات تحسم: الذهب عيار 21 الأكثر أمانا للإدخار

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن سبب إدراج الذهب عيار 14 ضمن نشرة التسعيرة اليومية لأسعار الذهب جاءت لضبط عمليات البيع والشراء الخاصة بهذه المادة.
وأضاف، انه تم إدراج الذهب عيار 14 ضمن نشرة التسعيرة اليومية في ظل الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب وانعكاساته على الأسعار المحلية ومراعاةً لظروف القوة الشرائية للمواطن الأردني، وكنوع من زيادة الخيارات المعروضة للمواطنين .
وأوضح علان أن سعر غرام الذهب عيار 14 هو 40 دينار وهو مناسب لغايات استعمالات المواطن الأردني وقد تم دمغه بعيار ال 14 من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأشار علان إلى أن الذهب عيار 14 غير متوفر في السوق بشكل كافٍ متوقعا خلال الأيام والأشهر القادمة سيصبح متداول بشكل رسمي.
ولفت إلى انه ولغاية الاستثمار والادخار فإن عيار 21 هو الأنسب ومن خلال النشرات يتم التأكد على انه الأكثر أمانا من أي عيار أخر وجل العيار 21 في المملكة صناعة محلية “يعني أجور اقل ” مشيراً إلى أن عيار الذهب أل 18 جله مستورد من البضائع الايطالية على وجه الخصوص.


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