بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المغطس يفوز بجائزة جيست أكتا العالمية للسياحة الأثرية والثقافية لعام 2025

23 فبراير 2025
المغطس يفوز بجائزة جيست أكتا العالمية للسياحة الأثرية والثقافية لعام 2025

وطنا اليوم: أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية عن فوز موقع عماد السيد المسيح (المغطس) بجائزة أفضل موقع على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وذلك ضمن جوائز جيست أكتا (GIST ACTA) للسياحة الأثرية والثقافية لعام 2025.

وتأتي الجائزة المرموقة لتكريم المواقع التراثية الثقافية البارزة التي تعزز التميز في الحفاظ على التراث، وتيسير وصول السياح للمواقع، وتطوير مفاهيم السياحة المستدامة.

وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل خاص أقيم يوم الجمعة 21 شباط في فلورنسا، إيطاليا، في سالا فيردي بفيلّا فيتوريا بيازا، وذلك ضمن فعاليات معرض السياحة الأثرية والثقافية العالمي (TourismA).

وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عنّاب “أن الأردن يشكل وجهة رئيسية للسياحة الدينية على مستوى العالم، مجسدا مبادئ السلام، والعيش المشترك، والتنوع الثقافي”، مشيرة إلى “أن موقع عماد السيد المسيح (المغطس) يحتل مكانة دينية وتاريخية جوهرية على مستوى العالم”.

وأضافت أن الجائزة “تسهم في تعزيز ودعم دور الأردن في الحفاظ على إرثه الديني والثقافي والترويج له. ومن خلال هذا الإنجاز، ندعو الحجاج ومحبي الثقافة لزيارة المملكة واكتشاف هذا الجزء الهام من الأراضي المقدسة”.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة، أن هذه الجائزة “تبرز أهمية الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن لترسيخ السياحة الدينية في المملكة”، مبينا أن “موقع المغطس يعد وجهة مهمة في رحلة الحج المسيحي، وفي جذب الحركة السياحية من مختلف بقاع العالم”. وأضاف أن “هيئة تنشيط السياحة ملتزمة بالحفاظ على موقع المغطس، والترويج له لضمان استمرارية إرثه التاريخي والروحي لدى الأجيال القادمة”.

ويعد موقع عماد السيد المسيح (المغطس)، على الضفة الشرقية من نهر الأردن، من المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وقد نجح في جذب الحجاج والزوار من مختلف أرجاء العالم لزيارته، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة للسياحة الدينية والثقافية.

وتعد الجائزة شهادة على نجاح الأردن في التزامه بالحفاظ على التراث، وبما يعزز من موقعه كمركز عالمي للسياحة الأثرية والثقافية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:11

اسرائيل تزعم كشف شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن

22:56

الاردن الوطن الهوية و فلسطين القضية

22:51

إضاءات عن زيارة وزارة العدل الأردنية

22:06

نظمتها نقابة الجيولوجيين الاردنيين العجارمة يرعى ورشة عمل حول “أهمية مبحث علوم الأرض في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:04

وزير دفاع الاحتلال: لن نسمح للسكان بالعودة لمخيمات دخلناها في الضفة

21:04

نقيب المحروقات: لم يصدر عن النقابة تصريح حول فشل تجربة اسطوانات الغاز (البلاستيكية)

20:42

انخفاض أعداد مستخدمي الباص السريع وباص عمّان بسبب المنخفض

20:36

أردنيون يشاركون في تشييع نصرالله .. وجبهة العمل : لم تصلنا دعوة

19:58

الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

19:51

مبعوث ترامب: لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من أي حكومة في غزة

19:37

الاحتلال يتقدم بالدبابات ويخلي 3 مخيمات بالضفة ويمنع السكان من العودة

19:24

البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)

وفيات
وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025