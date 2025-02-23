درجات حرارة تحت الصفر بعدة مناطق – أسماء

وطنا اليوم:سجّلت محطات الرصد الجوي درجات حرارة مُتدنية في العديد من المناطق في المملكة فجر اليوم الأحد 2025/2/23.

وقد وصلت درجات الحرارة في تلاع العلي غرب العاصمة 0.8- مئوي تحت الصفر، و سجلت كل من الطيبة الجنوبية و راسون/عجلون حوالي 0.7- مئوي تحت الصفر، و العديد من المناطق الأخرى كانت أيضاً دون الصفر المئوية.

وبحسب ما أفاد في مركز طقس العرب، يأتي ذلك نتيجة اقتراب كتلة هوائية قطبية قارسة البُرودة من المملكة و التي يُتوقع أن يتزايد تأثيرها الليلتين القادمتين على شكل المزيد من الانخفاض الكبير على درجات.