تقرير خاص عن فرع الأسواق الحرة الاردنية في بوليفارد العبدلي

وطنا اليوم- تستقبل الأسواق الحرة الأردنية بكافة فروعها على المعابر الحدودية البرية والبحرية بالإضافة إلى سوقها الرئيس في بوليفارد العبدلي الزوار والسياح لشراء العديد من الأصناف التي يحتاجونها من الماركات العالميه وبأسعار تفضيلية فيما ينفرد فرع البوليفارد بمنطقة العبدلي ومول النافورة بمدينة العقبة بامكانية تسوق جميع المواطنين الأردنيين.

وبحسب للتعليمات بإمكان القادمين من السياح والزوار الأجانب (غير المقيمين) وخلال ١٤ يوماً من تاريخ ختم الدخول إلى المملكة، التسوق لدى فرع الأسواق الحرة الأردنية في منطقة بوليفارد العبدلي وبسقف يصل إلى ٣٥٠ دينارا ، علما أن جميع الأصناف في السوق مشمولة بالشراء باستثناء السجائر بكافة اصنافها.

وقالت الشركة إن الاستفادة من هذه التعليمات تتطلب حضور المستفيد شخصيا للأسواق مع إبراز جواز سفره، وان لا يقل عمره عن ١٨ سنة، مؤكدة ان الأسواق تقدم أيضاً عروضاً لبعض الاصناف الخاضعة للضريبة يمكن الاستفادة منها.

كما أن معارض السوق مستمرة في خدمة البعثات الدبلوماسية لدى المملكة والبيع بأسعار تفضيلية.

تستقبل الأسواق الحرة الأردنية بكافة فروعها على المعابر الحدودية البرية والبحرية بالإضافة إلى سوقها الرئيس في بوليفارد العبدلي الزوار والسياح لشراء العديد من الأصناف التي يحتاجونها من الماركات العالميه وبأسعار تفضيلية

وبحسب للتعليمات بإمكان القادمين من السياح والزوار الأجانب (غير المقيمين) وخلال ١٤ يوماً من تاريخ ختم الدخول إلى المملكة، التسوق لدى فرع الأسواق الحرة الأردنية في منطقة بوليفارد العبدلي وبسقف يصل إلى ٣٥٠ دينارا ، علما أن جميع الأصناف في السوق مشمولة بالشراء بما في ذلك المعسل والسيحار بكافة اصنافها.

وقالت الشركة إن الاستفادة من هذه التعليمات تتطلب حضور المستفيد شخصيا للأسواق مع إبراز جواز سفره، وان لا يقل عمره عن ١٨ سنة، مؤكدة ان الأسواق تقدم أيضاً عروضاً لبعض الاصناف الخاضعة للضريبة يمكن الاستفادة منها.

كما أن معارض السوق مستمرة في خدمة البعثات الدبلوماسية لدى المملكة والبيع بأسعار تفضيلية.