بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نتنياهو يتوعد:إحدى الجثث التي سلمتها حماس ليست إسرائيلية

منذ 11 ثانية
نتنياهو يتوعد:إحدى الجثث التي سلمتها حماس ليست إسرائيلية

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أنّ واحدة من الجثث الأربع التي تسلّمها من حركة حماس امس هي لشخص مجهول و”ليست للرهينة شيري بيباس”، مؤكّدا بالمقابل أنّ الجثّتين الأخريين تعودان لطفليها الصغيرين أرييل وكفير بيباس.
وقال الجيش إنّه بنتيجة التشريح “تبيّن أنّ الجثّة الأخرى التي تمّ تسليمها لا تخصّ شيري بيباس ولا تتوافق مع أيّ شخص مختطف آخر. إنّها جثة مجهولة الهوية”، متهماً حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “حركة حماس ستدفع ثمن خرق الاتفاق بعدم إعادتها جثمان شيري بيباس”، مضيفاً : “حماس سلمتنا جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس”
كما اتهم جيش الاحتلال حماس بقتل الطفلين أرييل وكفير بيباس أثناء احتجازهما في غزة، وبتسليمها جثة شخص مجهول بدلا من جثة والدتهما شيري بيباس.
وتقول حماس من جهتها إن أرييل وكفير بيباس اللذين كانا يبلغان من العمر أربع سنوات وثمانية أشهر ونصف على التوالي وقت اختطافهما في إسرائيل، قُتِلا في قصف إسرائيلي على غزة.
وكان عرض مقاتلون ملثّمون ومسلّحون على منصة في خان يونس في جنوب قطاع غزة أربعة توابيت سود حمل كل منها صورة لأحد الرهائن. ونصبت لافتة تمثّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كمصاص دماء.
ومن ثم نقلت التوابيت إلى مركبات رباعية الدفع تابعة للصليب الأحمر الدولي غادرت الموقع بعد ذلك. وقد تجمع مئات الأشخاص في المكان لمتابعة عملية التسليم وراء حواجز.
وتعود الجثة الرابعة لعوديد ليفشيتز الذي كان في سن الثالثة والثمانين وقت الهجوم.
وسلّمت الجثث الأربع في مقابل الإفراج عن فلسطينيين أسرى في معتقلات الاحتلال ومن المقرر اطلاق سراحهم السبت، وذلك تنفيذا لاتفاق التهدئة الساري بين الطرفين في قطاع غزة.
وأكدت حماس أنها قدمت للرهائن “ما نستطيع، وتعاملنا معهم بإنسانية، لكنّ جيشهم قتلهم مع آسريهم”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:22

الأرصاد الجوية: الزخات الثلجية ستكون متقطعة ولن يكون لها تأثير كبير

10:04

وزير المياه : 25% نسبة أمطار الموسم الحالي من المعدل المعتاد

09:52

ضربات إسرائيلية على معابر حدودية بين سوريا ولبنان

09:47

محافظات المملكة تواصل استعداداتها للمنخفض الجوي

09:34

إسرائيل توعز بعملية هجومية في الضفة عقب تفجير حافلات بتل أبيب

09:22

مصر بصدد إتمام خطة شاملة لإعادة إعمار غزة

09:16

ضبط وإتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة

03:32

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو سيوعز بعملية هجومية صارمة بالضفة

01:15

الاعلام العبري : الجيش الإسرائيلي يؤكد هجومه على حمص بسوريا

00:21

عاجل نتنياهو يعقد مشاورات طارئة على خلفية العبوات الناسفة

23:06

شرطة الاحتلال: انفجار حافلتين جنوب تل أبيب ونحقق في ملابسات الحادث

22:16

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ينفي مقاطعة مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين

وفيات
وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025