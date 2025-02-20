إعلان مهم صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني للمسافرين

وطنا اليوم:دعت هيئة تنظيم الطيران المدني من المسافرين متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية والتأكد من تزويد شركة الطيران بمعلومات الاتصال الخاصة بكم لتقوم الشركة بواجبها المتعلق بإبلاغكم بالتغييرات الطارئة على الرحلة وضمان حقوقكم المنصوص عليها في تعليمات حماية المستهلك.

وبحسب ادارة الارصاد الجوية فسيتأثر الأردن خلال الأيام المقبلة بمنخفض جوي عميق وكتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، أُطلق عليها اسم “موجة الجلمود” التي ستؤدي إلى انخفاض حاد بدرجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة مصحوبة بأمطار وثلوج ورياح قوية في مختلف المناطق.

وتأثرت المملكة منذ صباح الخميس بالمنخفض الجوي المتمركز فوق سوريا، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق مع هطولات غزيرة أحيانًا في الأجزاء الغربية يرافقها الرعد وتساقط البرد وتشكل السيول كما تنشط الرياح القوية التي قد تتجاوز سرعتها 65 كم/ ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

وأفادت إدارة الأرصاد، بأن تأثير الكتلة الهوائية القطبية سيزداد الجمعة، وسيكون الطقس شديد البرودة وغائمًا جزئيًا إلى غائم مع تساقط زخات خفيفة من المطر في المناطق الغربية تكون ممزوجة بالثلوج فوق المرتفعات العالية في الشمال والجنوب وتبقى الرياح نشطة مثيرة للغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

وتتعمق الكتلة الهوائية القطبية السبت، إذ يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مع أجواء باردة جدًا وماطرة شمال ووسط المملكة وأجزاء من الشرق والجنوب الغربي.

وتشير التوقعات إلى احتمالية تساقط زخات خفيفة من الثلوج فوق المرتفعات العالية، خاصة في ساعات الليل والرياح ستكون نشطة مع هبات قوية قد تتجاوز 60 كم/ساعة، مما يزيد من فرص تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

ويستمر تأثير موجة “الجلمود” الأحد، إذ تبقى الأجواء شديدة البرودة مع فرصة لزخات خفيفة من المطر في الصباح فوق المناطق الغربية، وقد تكون على شكل ثلوج خفيفة فوق المرتفعات الجبلية ومع ساعات الليل المتأخرة تزداد احتمالية تساقط زخات ثلجية متقطعة فوق المرتفعات العالية مع تشكل الانجماد والصقيع في مناطق عدة.