بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

بعد رفع رواتب المتقاعدين العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.!

منذ 10 ثواني
بعد رفع رواتب المتقاعدين العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.!
في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب (17) ألف متقاعد عسكري (تقاعد قانون عسكري وتقاعد قانون ضمان) بحيث لا تقل رواتبهم عن (350) ديناراً.
في ضوء هذا القرار الحكيم، فإنني أُكرّر مطالبتي بضرورة تفعيل المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وإعادة النظر فيه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان كل خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، أُعيد مقترحي بأن يتم رفع الحد الأدنى الحالي على النحو التالي:
أولاً: من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي.
ثانياً: من (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.
هذا مهم جداً إذا أخذناه بالقياس، جزئياً، مع الزيادة التي قرّرتها الحكومة للإخوة المتقاعدين العسكريين، بل وأقل كثيراً، لكن من شأنها أن ترفع الراتب الإجمالي لأكثر من (30) ألف متقاعد ضمان ليصل إلى حوالي (200) دينار، كما ستُحسّن رواتب حوالي ( 80 ) ألف متقاعد.
مع الإحاطة بأن حوالي (45%) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن (300) دينار.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:08

المنظومة الإعلامية

14:26

الملك والعرش والأردن.. دونهم الرِقاب

14:23

بحث التعاون بين تجارة عمان وإدارة السير

14:21

المنظومة الإعلامية

13:11

وزير الصحة يفتتح مركز صحي القادسية الشامل بالطفيلة بمنحة من الإتحاد الأوروبي بلغت حوالي 1,5 مليون دينار 

12:28

المقاومة تسلّم 4 جثث لأسرى إسرائيليين

11:28

رئيس بلدية إربد الكبرى يدخل مستشفى الأميرة بسمة اثر وعكة صحية

10:41

الملك عبدالله الثاني وتوكاييف يُجددا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وكازاخستان

05:29

الأردن.. مسؤول عن الرواتب متهم باختلاس 100 ألف دينار في دائرة حكومية

04:21

إدارة ترامب تبقي على تجميد المساعدات الخارجية رغم أمر المحكمة

03:11

زيلينسكي: أمريكا طلبت 50% من معادننا النادرة وأجبت بالرفض

02:18

تطورات بقضيتي الحج واللحوم منتهية الصلاحية

وفيات
وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025