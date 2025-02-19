الملك ورئيس كازاخستان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف لدى لقائهما في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وأبرز مستجدات المنطقة.

وركز الزعيمان خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على متانة العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون في عدة مجالات، خاصة الاقتصادية منها.

وبين جلالته في بداية اللقاء الموسع أن زيارة الرئيس توكاييف فرصة مهمة للبناء على العلاقات الوطيدة بين الأردن وكازاخستان، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا توجه كازاخستان بتعزيز التعاون في الاستثمار.

من جهته، أعرب رئيس كازاخستان عن حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على الاتفاقيات بينهما بما يحقق مصالحهما، مشيرا إلى المواقف المشتركة بين الأردن و كازاخستان حيال التطورات على المستوى الدولي.

وشهد جلالة الملك ورئيس كازاخستان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والصناعة، والتجارة، والطاقة، والإعلام.

وتربط الأردن وكازاخستان اتفاقيات سابقة تركز على تعزيز التبادل التجاري، والتعاون في مجالات النقل، والتعدين، والتعليم العالي، والتكنولوجيا، والثقافة، والسياحة، والصحة، والزراعة، والبيئة.

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير علي بن الحسين، التطورات الخطيرة في الإقليم، خاصة في غزة والضفة الغربية، وجهود تعزيز الاستقرار في سوريا ولبنان.

وتم التأكيد على تطابق وجهات النظر حيال الأوضاع الراهنة، إذ أعرب رئيس كازاخستان عن تأييد بلاده لموقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مثمنا جهود المملكة في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وتسلم جلالة الملك من الرئيس توكاييف وسام “ألتين قيران” (النسر الذهبي) وهو أعلى وسام في جمهورية كازاخستان يُمنح لرؤساء الدول، تقديرا لدور جلالته في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ووجه رئيس كازاخستان دعوة إلى جلالة الملك لزيارة بلاده.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، والوفد المرافق لرئيس كازاخستان.