حماس: مستعدون لإطلاق كل الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة

وطنا اليوم:مع انطلاق المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي في غزة، وبتطور مفاجئ أعلنت حماس أنها مستعدة للإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة

وقال المستشار الإعلامي لرئيس حماس طاهر النونو إن الحركة، مستعدة لإطلاق سراح كافة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، خلال المرحلة الثانية، وليس على دفعات كما كانت الحال في المرحلة. الأولى

كما أضاف أن الحركة “أبلغت الوسطاء بهذا الموقف”، وفق ما أفادت وكاالة فرانس برس.

أتى ذلك، بعدما أكد خليل الحية، رئيس الحركة في غزة، أمس أن حماس ستسلم غدا الخميس جثث أربع إسرائيليين قتلى، وتطلق سراح 6 أحياء يوم السبت ( 22 فبراير.)

يذكر أنه وفق اتفاق وقف النار الهشّ، يتمّ خلال المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل 1900 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل

على أن تشهد المرحلة الثانية التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من مارس، إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب.

ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في يناير الماضي، دأبت حماس على إطلاق 3 محتجزين إسرائيليين أسبوعياً، مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات الفلسطينيين.

إذ أفرجت حماس، السبت الماضي، عن 3 إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 369 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، ليرتفع عدد الذين أطلقتهم منذ بدء المرحلة الأولى من الاتفاق إلى 19 محتجزا حياً من أصل 33 إسرائيلياً، إلى جانب 5 تايلانديين تم تسليمهم في عملية إطلاق سراح غير مقررة.

فيما بقي حالياً 73 إسرائيلياً في غزة، يعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة، حسب تقديرات إسرائيلية.