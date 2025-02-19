وزيرة النقل تبحث تحديات قطاع مكاتب تأجير السيارات

وطنا اليوم:أكدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، حرص الوزارة على دعم قطاع تأجير السيارات، باعتباره جزءا مهما من منظومة النقل والسياحة في المملكة.

جاء ذلك خلال لقائها نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات مروان عكوبة اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.

واستمعت الوزيرة إلى أبرز القضايا التي طرحها النقيب، وتمثل تحديا تواجه عمل المكاتب وتعزيز دورها في دعم القطاع السياحي.

وقالت إن الوزارة ستنظر بجدية في المطالب المقدمة، مع العمل على إيجاد حلول عملية للممكن منها، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين وضمان تنظيم القطاع وفق الأطر القانونية المناسب، وبما يسهم في تعزيز استدامته وتطوير خدماته.

بدوره، قدم نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات، عرضا لأهم المشكلات التي يعاني منها أصحاب المكاتب، مشيرا إلى الحاجة إلى تسهيلات تنظيمية وإجراءات تدعم استمرار عملهم في ظل التحديات التي تواجههم.

وأعرب عن ثقته بأن الوزارة حريصة على القطاع وتتفهم احتياجاته، داعيا إلى اتخاذ قرارات تسهم في تعزيز استقراره ونموه.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة لقاءات تعقدها الوزيرة التهتموني مع مختلف القطاعات العاملة في مجال النقل، بهدف تنظيم وتسهيل عمل المشغلين، وتقديم خدمات نقل ذات كفاءة وجودة عالية للمواطنين.