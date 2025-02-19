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ولي العهد يعزي بوفاة والد زميله في الكتيبة 101

منذ 44 ثانية
ولي العهد يعزي بوفاة والد زميله في الكتيبة 101

وطنا اليوم:قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، واجب العزاء بوفاة الحاج فلاح سليمان العيسى، والد الرائد شريف، زميل سموه في الكتيبة 101, إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.
وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء بمنطقة الدفيانة في المفرق، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ويشغل سموه منصب مساعد قائد الكتيبة “101”، منذ أن التحق فيها في تموز الماضي.


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