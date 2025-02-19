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العرموطي: كلفة توقيف مخالفي الإقامة أعلى من تسفيرهم

منذ 4 ثواني
العرموطي: كلفة توقيف مخالفي الإقامة أعلى من تسفيرهم

وطنا اليوم:أكد النائب المحامي صالح العرموطي، انه لا يجوز ان نعامل الاشقاء العرب مثل الاجانب ونحن في الأردن وطن قومي عروبي.
وقال العرموطي خلال جلسة النواب الاربعاء لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، انه يتوجب التمييز بين العرب والأجانب بنص القانون، مشيرا الى أن الهدف من مشروع القانون هو الغرامات .
وأضاف أن احدى الوافدات أوقفت إداريا عن طريق المحافظ 3 سنوات وقامت برفع قضية وحكم لها بمبلغ 12 الف دينار بسبب توقيفها تعسفيا ، مشيرا الى ان كلف التوقيف للمخالفين بالاقامة أعلى على الدولة من التسفير الى بلدانهم.


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