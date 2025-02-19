جامعة البترا تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع السفارة الأيرلندية

وطنا اليوم:بحث رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، خلال لقائه مع سفيرة أيرلندا في الأردن، ماريان بولجر، آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعة والجامعات الأيرلندية، بحضور مساعدة الرئيس للتعاون الدولي والاتفاقيات، الدكتورة كنزا منصور.

تناول اللقاء سبل توسيع التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وإمكانية تطوير برامج أكاديمية مشتركة.

وأكدت السفيرة بولجر أهمية تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، مشيرة إلى مبادرات السفارة في تمكين الشباب من خلال مشروع: “الشباب الواعد في الأردن”، إلى جانب مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، ودور التعليم الأيرلندي في دعم الطلاب الدوليين.

وأكد الدكتور عبد الرحيم أهمية هذا التعاون في إطار إستراتيجية الجامعة لتعزيز حضورها الدولي، مشيرًا إلى الإنجازات الأكاديمية التي حققتها الجامعة، ومنها استحداث كلية طب الأسنان، وتوسيع شراكاتها الأكاديمية.

وأشاد رئيس جامعة البترا بالعلاقات المتميزة بين الأردن وأيرلندا، لافتًا إلى الفرص التعليمية التي توفرها الجامعات الأيرلندية للطلبة الأردنيين.

وكانت جامعة البترا قد أبرمت مذكرة تفاهم مع كلية دبلن الجامعية، بصفتها أول جامعة أردنية تفتح قنوات تعاون أكاديمي مع المؤسسة الأيرلندية، وهو ما مهّد الطريق لعقد اجتماعات وزيارات متبادلة لتعزيز الشراكة بين الطرفين.

وتسعى الجامعة إلى توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مؤسسات تعليمية أخرى في أيرلندا.

وشهد اللقاء مشاركة رئيس جامعة الأميرة سمية، ووزير العمل والسياحة والآثار الأسبق، الدكتور نضال القطامين، إلى جانب ممثلين عن عدد من المدارس الدولية، وكلية دبلن الجامعية، وجامعة ليمريك، في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الأردن وأيرلندا