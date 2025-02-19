بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع السفارة الأيرلندية

منذ 3 دقائق
جامعة البترا تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع السفارة الأيرلندية

وطنا اليوم:بحث رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، خلال لقائه مع سفيرة أيرلندا في الأردن، ماريان بولجر، آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعة والجامعات الأيرلندية، بحضور مساعدة الرئيس للتعاون الدولي والاتفاقيات، الدكتورة كنزا منصور.
تناول اللقاء سبل توسيع التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وإمكانية تطوير برامج أكاديمية مشتركة.
وأكدت السفيرة بولجر أهمية تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، مشيرة إلى مبادرات السفارة في تمكين الشباب من خلال مشروع: “الشباب الواعد في الأردن”، إلى جانب مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، ودور التعليم الأيرلندي في دعم الطلاب الدوليين.
وأكد الدكتور عبد الرحيم أهمية هذا التعاون في إطار إستراتيجية الجامعة لتعزيز حضورها الدولي، مشيرًا إلى الإنجازات الأكاديمية التي حققتها الجامعة، ومنها استحداث كلية طب الأسنان، وتوسيع شراكاتها الأكاديمية.
وأشاد رئيس جامعة البترا بالعلاقات المتميزة بين الأردن وأيرلندا، لافتًا إلى الفرص التعليمية التي توفرها الجامعات الأيرلندية للطلبة الأردنيين.
وكانت جامعة البترا قد أبرمت مذكرة تفاهم مع كلية دبلن الجامعية، بصفتها أول جامعة أردنية تفتح قنوات تعاون أكاديمي مع المؤسسة الأيرلندية، وهو ما مهّد الطريق لعقد اجتماعات وزيارات متبادلة لتعزيز الشراكة بين الطرفين.
وتسعى الجامعة إلى توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مؤسسات تعليمية أخرى في أيرلندا.
وشهد اللقاء مشاركة رئيس جامعة الأميرة سمية، ووزير العمل والسياحة والآثار الأسبق، الدكتور نضال القطامين، إلى جانب ممثلين عن عدد من المدارس الدولية، وكلية دبلن الجامعية، وجامعة ليمريك، في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الأردن وأيرلندا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:13

جامعة البترا تهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية وتؤكد اعتزازها بقيادته الحكيمة

11:09

سعيدات يدعو الأردنيين لتأمين احتياجاتهم من الغاز والمحروقات قبل المنخفض

11:02

يمتد عبر 5 قارات.. ميتا تعلن عن أطول كابل بحري في العالم

10:51

جرأة برومو “إش إش” تثير غضب المصريين ودعوات لمقاطعة دراما رمضان

10:37

عمان تستضيف ملتقى اقتصادي أردني سعودي الأسبوع المقبل

10:32

القبض على شخص يدير حسابات وهمية لبيع معدات للغش في الامتحانات الثانوية والجامعية

10:10

وفيات الأربعاء 19-2-2025

10:03

نتنياهو يبلغ وزراءه بشروط المرحلة الثانية في غزة

09:52

فصل جديد ليهود سوريا يبدأ بعودة الحاخام حمرا لمنزله في دمشق

09:37

التقرير المروري: حوادث وإصابات ومخالفات خطرة

09:32

شهر من العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين

09:27

بنك الإسكان يجدّد شراكته مع تكية أم علي لدعم برامجها السنوية للعام 2025

وفيات
وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025