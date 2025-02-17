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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

17 فبراير 2025
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

وطنا اليوم_عمان 17 شباط 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الطويقات العبادي، بوفاة العميد الركن عمر حمدان الطويقات العبادي، والد المقدم سلطان الطويقات.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة ماحص بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الطويقات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة والعميد الركن رعد العمايرة، مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك.


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