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تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

منذ 3 ساعات
تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث العبرية بأن تل أبيب تستعد لاستلام جثث خمسة محتجزين من غزة يوم الخميس المقبل.
ووفقًا للمصادر، سيتم تسليم أسماء المحتجزين القتلى إلى الجانب العبري صباح الخميس، على أن يتم استلام الجثامين مساء اليوم ذاته.
وأشارت الهيئة إلى أن طواقم الإسعاف التابعة لجيش الاحتلال ستتولى نقل الجثامين إلى معهد الطب العدلي في تل أبيب فور استلامها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة:
إسرائيل تستعد لاستلام جثث 5 “مختطفين” يوم الخميس المقبل بتدخل من الوسطاء.
تعليمات لفرقة غزة بالاستعداد لاحتمال استلام عدد من جثث المختطفين الخميس المقبل.
حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء المختطفين الذين قتلوا في الأسر.
بعد التحقق من هوية جثث المختطفين سيتم إبلاغ العائلات المعنية.
يتوقع أن تتم يوم السبت عملية تبادل بإطلاق سراح 3 مختطفين إسرائيليين أحياء.
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر:

بحسب الملحق السري للصفقة تم الاتفاق على تسليم جثث 4 محتجزين باليوم الـ33.


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