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الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

منذ 3 ساعات
الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

وطنا اليوم:تفقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي اليوم يرافقهم مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك احمد العكاليك مركز جمرك عمان الجديد (الماضونة).
واطلع الوزيران على سير الاجراءات الجمركية مؤكدين ضرورة تذليل كافة العقبات وتسهيل عمليات التبادل التجاري بهدف تحسين بيئة الاستثمار وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي .
ووجه الوزيران إلى ضرورة انجاز كافة المعاملات الجمركية التي تخص السلع الرمضانية ومستلزمات عيد الفطر باعطائها أولوية خاصة في التخليص عليها وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة البضائع وتوفير الوقت والجهد وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة للعمل الجمركي .
وحضر شحادة والشبلي احتفالية دائرة الجمارك الاردنية بيوم الجمارك العالمي والذي يصادف في 26 كانون الثاني من كل عام تحت شعار(جمارك تحقق التزامها بالكفاءة والامن والازدهار)
وقال العكاليك في كلمة القاها في الاحتفال ان الاردن دولة مؤسسات ذات جذور راسخة قائمة على العمل المؤسسي في كافة القطاعات الحكومية وان الجمارك الاردنية هي احدى المؤسسات الوطنية ذات الابعاد الاقتصادية والامنية تسعى الى تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل عمليات التبادل التجاري والحفاظ على البعدين الاقتصادي والامني مضيفا، ان الاقتصاد الاردني قوي ومتين ويستند الى مؤشرات اقتصادية قوية ولطالما عبر ازمات اقتصادية وتجاوزها بفضل الله والقيادة الهاشمية.
واشتمل الاحتفال على عرض لمادة فيلمية عن دائرة الجمارك الاردنية وتسليم الشهادات الممنوحة من منظمة الجمارك العالمية لمستحقيها من الشركاء في القطاع الخاص ودائرة الجمارك الاردنية.


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