متحف الدبابات الملكي يحتفي بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وطنا اليوم _استضاف متحف الدبابات الملكي اليوم الأحد يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى, حيث استضاف مجموعة منهم ممن كان لهم شرف التضحية والبطولة والصمود في حرب السموع عام ١٩٦٦ وحرب الاستنزاف وحرب عام ١٩٦٧ بحضور مدير عام المتحف العميد المتقاعد نارك سجاجة ومدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد المتقاعد موران الترك،

وجال المصابون العسكريون في قاعات المتحف واستمعوا الى ايجاز َمن مدير عام المتحف حول أهميته في حفظ التاريخ العسكري الأردني والعالمي من خلال الدبابة.

وشارك المتحف في هذا اليوم المكتبة الوطنية ممثلة بمديرها العام الدكتور نضال العياصرة في معرض صور تجسد بطولات وتضحيات وقصص الجيش العربي والهاشمين.

وكرم مدير عام المتحف العميد المتقاعد نارك سجاجة المشاركين في هذه الحروب والمعارك مشيدا بالدور الوطني المميز الذي قدمه ابطال القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي على مدى العقود الماضية، داعيا الله ان يديم عليهم الصحة والعافية وان يحفظ الاردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.