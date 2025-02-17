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شركات طيران تلغي رحلاتها للبنان تزامنا مع تشييع نصر الله

منذ 6 ساعات
شركات طيران تلغي رحلاتها للبنان تزامنا مع تشييع نصر الله

وطنا اليوم:أعلنت شركتا airfrance و”طيران الإمارات” إلغاء رحلاتهما إلى لبنان في 23 فبراير الحالي تزامنا مع تشييع أمين عام “حزب الله” اللبناني السابق حسن نصر الله.
ويوافق هذا التاريخ الموعد الرسمي لتشييع الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصرالله.
وكان قد تحدث الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن تشييع نصرالله والأمين العام السابق هاشم صفي الدين قائلا إن “التشييع في 23 فبراير استثنائي بسبب استثنائية الرجلين.. لدينا التشييع الكبير العظيم وأدعو إلى تجديد البيعة بالسير على المنهج عبر أوسع مشاركة وأعلى درجات الانضباط”.
وأشار إلى ضرورة أوسع مشاركة تحت عنوان “حاضرون في الساحة وأقوياء”، مضيفا: “من يفكر في الضغط علينا لإضعافنا لن يتمكن من ذلك”.


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