بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مهيدات: الغذاء والدواء لن تسمح بدخول اي مادة تضر بصحة المواطن

منذ 6 ساعات
مهيدات: الغذاء والدواء لن تسمح بدخول اي مادة تضر بصحة المواطن

وطنا اليوم:أكد مدير عام الغذاء والدواء نزار مهيدات ان المديرية لن تسمح بدخول اي مادة تضر بصحة المواطن وهنالك رقابة على مدخلات الانتاج وخاصة المواد الملونة التي تستخدم للعصائر الصناعية الملونة واما بالنسبة للعصائر الطبيعية فهي ضمن رقابة ووفق للمعاير الصحية.
وأضاف مهيدات في تصريحات صحفية خلال افتتاحه مكاتب للمؤسسة في الوية بني عبيد والوسطية وبني كنانة أن الرقابة خلال رمضان متواصلة على مدار 24 ساعة بالأضافة الى تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة وأن الجهود الرقابية للمؤسسة تركز خلال فترة ما قبل حلول الشهر الفضيل وخلال شهر رمضان .
وأضاف مهيدات ان المديرية وضعت خطة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، للفترة الصباحية والفترة المسائية واستمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة بجميع فروعها في مختلف محافظات المملكة، كجهة رقابية وطنية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية غذاء المواطن.
واشار ان المديرية وضعت خطة توعية بالتوازي مع حملات الرقابة التي تنفذها المديرية وتثقيف القائمين على المنشآت الغذائية، بأفضل الممارسات وأنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال جميع مراحل تداوله وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت، وتوعية المستهلكين من خلال نشرات توعوية حول سلامة الغذاء المتداول.
وأضاف أن المؤسسة تتأكد من توفر الاشتراطات الصحية للمنشآت والعاملين فيها وخلوهم من الأمراض السارية، بالإضافة للرقابة على مدخلات الإنتاج سواءً للأغذية التي يرتفع الطلب عليها خلال رمضان بالإضافة للعصائر والأصباغ المستخدمة فيها.
وأشار مهيدات إلى تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة، من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية والأغذية التي تشهد طلبًا وتداولا متزايدًا خلال شهر رمضان، بما فيها اللحوم والدواجن سواء الطازجة والمبردة والمجمدة والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والعصائر والمشروبات والحلويات الرمضانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:19

الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

21:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

20:57

رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

20:10

شاهد بالفيديو : كلمة فانس القاسيه تبكي رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن

19:56

مصادر تكشف أبرز بنود الوثيقة العربية : هدنة 10 سنوات في غزة

19:40

تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

19:32

دراسة حكومية فنية لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية

19:28

الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

19:24

شومان تعرض الفيلم الأمريكي “أحلام المانغو” غدا

19:23

الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

19:10

الملك يشدد على جاهزية المتقاعدين لارتداء الزي العسكري في مواجهة كل التحديات

17:14

متحف الدبابات الملكي يحتفي بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وفيات
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة الله