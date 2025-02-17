مهيدات: الغذاء والدواء لن تسمح بدخول اي مادة تضر بصحة المواطن

وطنا اليوم:أكد مدير عام الغذاء والدواء نزار مهيدات ان المديرية لن تسمح بدخول اي مادة تضر بصحة المواطن وهنالك رقابة على مدخلات الانتاج وخاصة المواد الملونة التي تستخدم للعصائر الصناعية الملونة واما بالنسبة للعصائر الطبيعية فهي ضمن رقابة ووفق للمعاير الصحية.

وأضاف مهيدات في تصريحات صحفية خلال افتتاحه مكاتب للمؤسسة في الوية بني عبيد والوسطية وبني كنانة أن الرقابة خلال رمضان متواصلة على مدار 24 ساعة بالأضافة الى تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة وأن الجهود الرقابية للمؤسسة تركز خلال فترة ما قبل حلول الشهر الفضيل وخلال شهر رمضان .

وأضاف مهيدات ان المديرية وضعت خطة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، للفترة الصباحية والفترة المسائية واستمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة بجميع فروعها في مختلف محافظات المملكة، كجهة رقابية وطنية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية غذاء المواطن.

واشار ان المديرية وضعت خطة توعية بالتوازي مع حملات الرقابة التي تنفذها المديرية وتثقيف القائمين على المنشآت الغذائية، بأفضل الممارسات وأنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال جميع مراحل تداوله وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت، وتوعية المستهلكين من خلال نشرات توعوية حول سلامة الغذاء المتداول.

وأضاف أن المؤسسة تتأكد من توفر الاشتراطات الصحية للمنشآت والعاملين فيها وخلوهم من الأمراض السارية، بالإضافة للرقابة على مدخلات الإنتاج سواءً للأغذية التي يرتفع الطلب عليها خلال رمضان بالإضافة للعصائر والأصباغ المستخدمة فيها.

وأشار مهيدات إلى تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة، من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية والأغذية التي تشهد طلبًا وتداولا متزايدًا خلال شهر رمضان، بما فيها اللحوم والدواجن سواء الطازجة والمبردة والمجمدة والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والعصائر والمشروبات والحلويات الرمضانية.