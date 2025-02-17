اغتيال قيادي أردني بحماس في لبنان

وطنا اليوم:اغتال جيش الاحتلال الاسرئيلي اليوم الاثنين، القيادي في كتائب القسام في لبنان، محمد شاهين، والذي يحمل الجنسية الأردنية.

وأكدت مصادر فلسطينية، استشهاد المجاهد القسامي القائد محمد شاهين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفته في مدينة صيدا.

من هو محمد شاهين

محمد شاهين مسؤول عسكري في فرع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، كان مسؤولا عن توجيه عمليات الضفة الغربية، حسب وسائل إعلام عبرية، وعرف عنه قربه من القيادي في الحركة صالح العاروري، الذي كان نائب رئيس مكتبها السياسي منذ عام 2017، واغتاله الاحتلال بداية 2024.

وتقول وسائل إعلام عبرية إن شاهين كان يدير عملية التنسيق والاتصال مع حزب الله اللبناني وإنه “كان جزءا من التخطيط لعمليات فدائية في الضفة الغربية مع العاروري وزكي شاهين”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه كان يرأس “قسم عمليات حماس في لبنان”، الذي يخطط للهجمات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج.

ولد محمد شاهين -الملقب بأبو عماد- في مخيم البقعة في قطاع غزة لعائلة فلسطينية لجأت من قرية الفالوجة الفلسطينية المحتلة، وهو يحمل الجنسية الأردنية.

وأوردت شبكة القدس الإخبارية أن أخاه حمزة اغتيل قبله بسنوات في انفجار استهدف مخيم البرج الشمالي جنوبي لبنان.

الاغتيال

اغتيل شاهين بطائرة مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم الاثنين، في مدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب يوم 18 من الشهر نفسه.