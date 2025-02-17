الحاج توفيق يؤكد أهمية دعم قطاع الاعمال الزراعية

وطنا اليوم:قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن القطاع الزراعي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأردني، وأن تعزيز التعاون مع الجمعيات والنقابات الزراعية يسهم بشكل مباشر في تحفيز القطاع ويخدم تطوره، مشيرا الى اهمية توحيد جهود مختلف الجهات المعنية للوصول لتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأكد خلال لقاءه، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأعمال الزراعية الأردنية، على أهمية التعاون المستمر بين غرفة التجارة وقطاع الاعمال الزراعية، لافتا إلى أن اللقاء يأتي تجسيداً لمبدأ ديمومة الشراكة والتعاون بين الغرفة والقطاعات المختلفة بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار الى الجهد المميز لقطاع الأعمال الزراعية كذراع استثماري وطني في تعزيز دور القطاع، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بملف الأمن الغذائي وأهمية سلامة الغذاء، وسهولة وصوله للمستهلك والعمل على ديمومته ووفرته، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالميا.

بدوره، استعرض رئيس الجمعية المهندس محمود الطبيشي رؤية الجمعية وأهدافها ومهامها ودورها في دعم القطاع الزراعي، مشيرا الى اهمية توحيد جهود جميع مؤسسات القطاع الخاصة بالأعمال الزراعية، بهدف تعزيز التكامل بين هذه المؤسسات لتحسين الوضع الزراعي في المملكة.

وأكد على ضرورة تنسيق العمل بين الجمعية وغرفة تجارة عمان لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية، واستمرار اللقاءات لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه عمل القطاع، لأهمية حجم القطاع الزراعي وقدرته على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ومن ثم تبني هذه التحديات وعرضها على اصحاب العلاقة من اجل تذليلها.

من جهتهم، أكد أعضاء الجمعية على أهمية تعزيز الشراكة الفعّالة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مؤكدين على أن التعاون المثمر بين الجمعية وغرفة تجارة عمان سيكون له تأثير كبير في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي.

حضر اللقاء ، اعضاء مجلس الجمعية المهندس سمير عويس وفؤاد ابو الشيخ وجعفر الكردي والمهندسة رانيا ابو بكر مديرة الجمعية ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل ومساعد مدير عام الغرفة للدراسات قاسم الزعبي