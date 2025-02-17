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محكمة بداية عمان تصدر قرارها بحل حزب رؤية

17 فبراير 2025
محكمة بداية عمان تصدر قرارها بحل حزب رؤية

وطنا اليوم:أصدرت محكمة بداية عمان اليوم الإثنين، قرارها في الدعوة المقامة من قبل مجلس مفوضي الهيئة بحل حزب رؤية وذلك لمخالفته لاحكام قانون الاحزاب السياسية، قرارا قابلا للاستئناف.
وجاء في القرار:
عملا بأحكام المواد ٨ و١٦ و٣٣ و٣٥ من قانون الأحزاب السياسية الا دني والمادتين ١٦١ و١٦٦من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة ٤٦/٤ من قانون نقابة المحامين الحكم بحل حزب المدعي عليه “حزب رؤية”، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف إن وجدت وتضمين المدعي عليها مبلغ ٥٠ ديناراً بدل اتعاب محاماة تدفع للخزينة.
حكما وجاهيا بمواجهة المدعي والمدعي عليها قابل للإستئناف صدر وافهم علنا باسم ملك المملكة الأردنية الهاشمية.


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