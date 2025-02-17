رئيس الوزراء يستقبل رئيس الدِّيوان العالي للمحاسبة السعودي

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، رئيس الديوان العالي للمحاسبة في المملكة العربية السعودية الدكتور حسام العنقري.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، بحث آفاق التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات المتعلقة بعمل الأجهزة الرقابية.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تبادل الخبرات والتجارب و?إدامة التنسيق والتعاون وتعزيز بناء القدرات، بما يخدم عمل أجهزة الرقابة في البلدين الشقيقين.

بدوره، أشاد رئيس الديوان العالي للمحاسبة في المملكة العربية السعودية بالكفاءات والكوادر البشرية الأردنية والقدرات العالية التي تتمتع بها، مبدياً الحرص على الاستفادة منها في إطار العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.