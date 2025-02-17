غرف الصناعة تهنئء الملك بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:هنأ رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين الذي يصادف الخامس عشر من شباط من كل عام، مشيدا بجهود هؤلاء المتقاعدين الذين سطروا ببطولاتهم وتضحياتهم صفحات مشرقة في تاريخ الوطن.

واضاف الجغبير بمناسبة الاحتفال بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو اعتراف رسمي وشعبي بدور المتقاعدين العسكريين الذين شكلوا الركيزة الأساسية في حماية الوطن، فكانوا ولا يزالون على العهد والولاء، ملتفين حول القيادة الهاشمية، ومستعدين لتلبية نداء الوطن متى احتاج إليهم. فهم من مدرسة القوات المسلحة التي تربوا فيها على الانتماء الحقيقي، والإيمان العميق بأن الأردن عصيٌ على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره.، الأمر الذي انعكس في جعل الأردن بلدا جاذبا للاستثمار، نتيجة الأمن والأمان اللذان يشعر بهما المقيمين في المملكة نتيجة جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وأشار الجغبير أنه يتشرف بأن كان احد الضباط الذين خدموا في الجيش العربيّ، الذي يصقل في منتشسبيه معاني العزةِ والشموخ والانضباط، هذا الجيش الذي جعل الإتقان في العمل من احد ابرز صفات العسكريين، والذين يقومون بتطبيقها في حياتهم العملية بعد التقاعد، حيث اثبتوا أن العطاء والانتماء للوطن لا ينتهي بترك الوظيفة، فهاهم اليوم وزراء ونواب وأعيان، الأمر الذي يدل على ثقة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بقدراتهم وكفاءاتهم، وكذلك ثقة الشعب بأبناء القوات المسلحة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين العسكريين في كافة المجالات، مشيبرا الى ان القطاع الصناعي الأردني يحرص على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين العسكريين في كافة المجالات، وخصوصا في مجالات الادارة والهندسة، حيث يعمل في هذا القطاع العديد من المتقاعدين العسكريين الذين اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم، وأسهموا في تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة