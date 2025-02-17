بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

غرف الصناعة تهنئء الملك بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

17 فبراير 2025
غرف الصناعة تهنئء الملك بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:هنأ رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين الذي يصادف الخامس عشر من شباط من كل عام، مشيدا بجهود هؤلاء المتقاعدين الذين سطروا ببطولاتهم وتضحياتهم صفحات مشرقة في تاريخ الوطن.

واضاف الجغبير بمناسبة الاحتفال بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو اعتراف رسمي وشعبي بدور المتقاعدين العسكريين الذين شكلوا الركيزة الأساسية في حماية الوطن، فكانوا ولا يزالون على العهد والولاء، ملتفين حول القيادة الهاشمية، ومستعدين لتلبية نداء الوطن متى احتاج إليهم. فهم من مدرسة القوات المسلحة التي تربوا فيها على الانتماء الحقيقي، والإيمان العميق بأن الأردن عصيٌ على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره.، الأمر الذي انعكس في جعل الأردن بلدا جاذبا للاستثمار، نتيجة الأمن والأمان اللذان يشعر بهما المقيمين في المملكة نتيجة جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وأشار الجغبير أنه يتشرف بأن كان احد الضباط الذين خدموا في الجيش العربيّ، الذي يصقل في منتشسبيه معاني العزةِ والشموخ والانضباط، هذا الجيش الذي جعل الإتقان في العمل من احد ابرز صفات العسكريين، والذين يقومون بتطبيقها في حياتهم العملية بعد التقاعد، حيث اثبتوا أن العطاء والانتماء للوطن لا ينتهي بترك الوظيفة، فهاهم اليوم وزراء ونواب وأعيان، الأمر الذي يدل على ثقة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بقدراتهم وكفاءاتهم، وكذلك ثقة الشعب بأبناء القوات المسلحة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين العسكريين في كافة المجالات، مشيبرا الى ان القطاع الصناعي الأردني يحرص على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين العسكريين في كافة المجالات، وخصوصا في مجالات الادارة والهندسة، حيث يعمل في هذا القطاع العديد من المتقاعدين العسكريين الذين اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم، وأسهموا في تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:19

الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

21:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

20:57

رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

20:10

شاهد بالفيديو : كلمة فانس القاسيه تبكي رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن

19:56

مصادر تكشف أبرز بنود الوثيقة العربية : هدنة 10 سنوات في غزة

19:40

تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

19:32

دراسة حكومية فنية لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية

19:28

الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

19:24

شومان تعرض الفيلم الأمريكي “أحلام المانغو” غدا

19:23

الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

19:10

الملك يشدد على جاهزية المتقاعدين لارتداء الزي العسكري في مواجهة كل التحديات

17:14

متحف الدبابات الملكي يحتفي بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وفيات
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة الله