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إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف

17 فبراير 2025
إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي بترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف، اعتباراً من بداية الشهر المقبل.
وتضمن القرار، ترفيع أصحاب الفضيلة: الشيخ محمد هاشم محمد عزام، القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا، والشيخ الدكتور زياد سامي جدعان الحجاج، القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا ونقله إلى المحكمة العليا الشرعية، والشيخ خليل محمد عيد السكر، القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا، والشيخ عاصم عبد الرحيم محمد عكور، القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.


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