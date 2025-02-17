الأوقاف : ما حدث في موسم الحج الماضي لن يتكرر هذا العام

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، الدكتور علي الدقامسة، أن عدد المواطنين الأردنيين المسجلين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 29 ألفًا، مشيرًا إلى أن 8 آلاف منهم فقط سيتمكنون من أداء المناسك، وفق الحصة المحددة للمملكة، بالإضافة إلى 4500 حاج من عرب 1948.

وأكد الدقامسة أن ما شهدته مواسم الحج السابقة لن يتكرر هذا العام، محذرًا الراغبين في أداء الفريضة من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه تم الإعلان عن شمول جميع المتقدمين لأداء مناسك الحج من مواليد 31 آذار 1953 فما دون ولكن تم شمول حتى تاريخ 31-12-1953 فما دون، وتمكينهم العام الحالي من أداء الفريضة.

وأشار إلى اختيار 1200 شخص بالقرعة من المتقدمين عبر بوابة الحج الإلكترونية من مواليد 1975 فما دون، فضلا عن نسبة 20% للمدخرين في صندوق الحج، من تاريخ 1 كانون الثاني 2019، فما دون.

ودعا جميع الحاصلين على الموافقات اللازمة إلى مراجعة مديريات الأوقاف بالمملكة لاستلام تصاريح الحج بشكل فوري بعد أداء القسم ، وحتى 15 شباط الحالي لاستكمال الإجراءات لدى المكاتب المعتمدة.

ولفت الدكتور الدقامسة إلى أنه سيتم إعطاء الحاج قائمة بأسماء شركات الحج والعمرة المعتمدة لدى وزارة الأوقاف والبالغ عددها 200 شركة وبعدها يأخذ الحاج فيشة من الشركة ويتوجه بعدها لدفع المبلغ المترتب عليه بالقنوات المعلنة وذلك بعد الاتفاق مع الشركة المعتمدة على تفاصيل الخدمات المقدمة مثل الفندق وبعده عن الحرم المكي أو المدني ونوعية الخدمات المقدمة وتفاصيلها.

وأوضح أنه وتلافيا لعدم تكرار ما حدث العام الماضي عبر حملات الحج الوهمي فلن يكون الحج إلا من خلال تأشيرة حج صادرة عن شركات الحج والعمرة المعتمدة لدى وزارة الأوقاف منوهاً إلى أن لقاح الكورونا ليس شرطا هذا العام لأداء فريضة الحج وأن كل من لم يراجع مديريات الأوقاف لاستلام التصاريح يعتبر مستنكفا حتى مساء يوم الثلاثاء و15 شباط الشهر القادم الموعد النهائي لاستكمال متطلبات الحج.