الصبيحي يتحدى وزير العمل بخصوص عدد العمالة غير الأردنية

وطنا اليوم:تحدى خبير التأمينات الاجتماعية موسيى الصبيحي وزير العمل أن “يطلعنا على عدد العمالة غير الأردنية”.

وقال في منشور على حسابه في فيسبوك:

فوجئت بما قاله وزير العمل خالد البكار، خلال حواره مع جماعة عمّان لحوارات المستقبل مساء أمس، بأن حجم العمالة الوافدة في السوق الأردنية لا يتجاوز أل (400) ألف عامل، وأدهشني وصفه لما قيل عن وجود “مليون” عامل وافد في المملكة بالخرافة.!

طيب أنا أوجّه لك الأسئلة التالية:

١) هل عدد العمال غير الأردنيين الحاصلين على تصريح عمل البالغ (301) ألف عامل وفقاً لتقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية للأعوام (2019-2023) الصادر عن وزارة العمل، هل هذا الرقم يعكس الحجم الكلي للعمالة غير الأردنية في سوق العمل الوطنية.؟

٢) في حال كانت الإجابة على السؤال السابق بالنفي، فلماذا إذن أخفقت وزارة العمل في كشف العمالة الوافدة وإلزامها بالتسجيل لديها واستصدار تصريح عمل وفقاً لأحكام القانون، فيما الأصل أن تعرف وزارة العمل أين يذهب كل عامل وافد منذ أن تدبّ قدماه على أرض المملكة.؟!

٣) لنفترض أن المليون عامل غير أردني، وأنا أقدّر كما كثيرون غيري، أن عددهم يزيد على المليون، لنفترض أن هذا الرقم غير صحيح، وأنه شطحٌ من خيال، فلماذا لا تُتحفنا كوزير للعمل، يُفترَض أن لديك بيانات دقيقة عن كافة مؤشرات سوق العمل في الدولة، بالرقم الصحيح الذي يعكس بدقة حجم العمالة غير الأردنية في المملكة.؟

٤) هل تعلم يا وزير العمل أن عدد غير الأردنيين القاطنين في المملكة هو ( 3.597 ) ملايين غير أردني، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.؟ وهذا طبعاً ما يمكن ربطه بالنقطتين التاليتين ” 5، 6″.؟

٥) هل تعلم يا وزير العمل أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (في قوة العمل) لغير الأردنيين في المملكة بلغ (55.9%) في حين بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للأردنيين (33.2%) فقط، وهذا يعكس إلى حد كبير مؤشّراً للعمل في سوق العمل الأردنية، ويعزّز تقدير حجم العمالة غير الأردنية برقم المليون عامل على الأقل.؟

٦) هل تعلم يا وزير العمل بأن معدّل البطالة لغير الأردنيين في المملكة هو (9.3%) فقط، فيما بلغ معدّل البطالة للأردنيين (22%) وفقاً لبيانات سنة 2023.؟

٧) هل تعلم يا وزير العمل أن عدد العاملين غير الأردنيين المشمولين بالضمان الاجتماعي بلغ (212) ألف عامل مؤمّن عليه غير أردني وفقاً لآخر تقرير صادر عن مؤسسة الضمان، والغالبية العظمى منهم يعملون في قطاعات العمل المنظمة، بالرغم من أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة يعملون في قطاعات غير منظمة وبعضها تعاني من العمل غير المنتظم مثل قطاع الإنشاءات وقطاع الزراعة.؟!

٨) هل تعلم يا وزير العمل أن العمالة غير الأردنية تتركّز في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسة هي: قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع أنشطة الأسر المعيشية كأصحاب عمل، وقطاع الزراعة، وقطاع التشييد، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وأن جزءاً كبيراً من العاملين في هذه القطاعات سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين يعملون بصورة غير منتطمة، مما يصعب معه إحصاء عدد العمالة غير الأردنية فيها.

٩) هل ما صدر عنكم في أكثر من مناسبة من أن عدد العمالة الوافدة الحاصلين على تصريح عمل حوالي (300) ألف عامل، وفي بعض التصريحات كنت تقول بأنهم أقل من ذلك، هل هذه الأرقام دقيقة، وكيف لنا أن نقرأها ونأخذها على أنها صحيحة، فيما نقرأ ما ورد في تقرير صادر عن وزارة العمل قبل أن تأتي وزيراً بأكثر من سنة، بأن عدد تصاريح العمل الممنوحة للعمالة غير الأردنية المسجّلة لدى وزارة العمل بلغ (397) ألف تصريح(انظر الجدول رقم 44 /تقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية 2019-2023).؟!

١٠) وإذا كنتَ تتحدث أيضاً عن تقديرات عدد العاملين في القطاع غير المنظّم بأنها غير حقيقية، فما هو الرقم الحقيقي إذن.؟! وهل اطلعت على تقرير للبنك الدولي أشار فيه إلى أن (59%) من العاملين في القطاع الخاص بالمملكة يعملون قطاعات عمل غير منظّمة (في الاقتصاد غير الرسمي)..؟

فهل تتفضل يا معالي الوزير وترد على الأسئلة أعلاه مشكوراً، وباستطاعتك أن تستعين بالسفارة المصرية في المملكة التي تشير بياناتها إلى أن عدد العمال المصريين في السوق الأردنية يصل إلى أكثر من (900) ألف عامل كما أشار إلى ذلك النائب عارف السعايدة. ويا حبّذا لو لم تستخدم كلمة “خُرافة” في حديثك واستبدلتها بكلمة “مبالغة” أو “عدم صحيحة” لكان ألطف.؟!