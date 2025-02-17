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مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح الملك وسام الأمير نايف

17 فبراير 2025
مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح الملك وسام الأمير نايف

وطنا اليوم:منح مجلس وزراء الداخلية العرب جلالة الملك عبدالله الثاني، وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، تقديرا لدوره في دعم مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، ولإسهامات جلالته الكبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتسلم وزير الداخلية مازن الفراية الوسام، أمس الأحد، خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس.


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