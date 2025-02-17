د.الطراونة ينتقد تدخل منظمة الصحة العالمية في نظام الإعفاءات الطبية الأردني

وطنا اليوم:في مقال لاذع وحاد، انتقد الدكتور محمد حسن الطراونة تدخل منظمة الصحة العالمية في نظام الإعفاءات الطبية الأردني، مؤكدًا أن هذا الأمر “شأن خاص” بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الطراونة عن استغرابه واستيائه من تدخل المنظمة في هذا الملف الحساس، معتبرًا أن ذلك يشكل تجاوزًا للسيادة الوطنية واختراقًا للخصوصية الأردنية.

وقال الطراونة في مقاله: “إن نظام الإعفاءات الطبية في الأردن هو نظام عريق ومتكامل، يعتمد على أسس ومعايير طبية وإنسانية واضحة، ويخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في المملكة. ولا يوجد أي مبرر لتدخل أي جهة خارجية، مهما كانت مكانتها، في هذا النظام الذي يخدم مصلحة المواطنين الأردنيين.”

وأضاف: “إننا نحترم منظمة الصحة العالمية ودورها في تعزيز الصحة العامة على مستوى العالم، ولكننا نرفض أي محاولة لفرض أجندات خارجية أو التدخل في شؤوننا الداخلية. ونؤكد أننا قادرون على إدارة شؤوننا الصحية بأنفسنا، وبما يتناسب مع خصوصيتنا وظروفنا الوطنية.”

ودعا الطراونة الحكومة الأردنية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تدخل منظمة الصحة العالمية، وضرورة التأكيد على أن نظام الإعفاءات الطبية هو شأن سيادي أردني لا يقبل التدخل الخارجي.

وطالب الطراونة جميع القوى الوطنية والأطباء الأردنيين إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه أي محاولة للمساس بالسيادة الوطنية أو التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.