بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

د.الطراونة ينتقد تدخل منظمة الصحة العالمية في نظام الإعفاءات الطبية الأردني

17 فبراير 2025
د.الطراونة ينتقد تدخل منظمة الصحة العالمية في نظام الإعفاءات الطبية الأردني

وطنا اليوم:في مقال لاذع وحاد، انتقد الدكتور محمد حسن الطراونة تدخل منظمة الصحة العالمية في نظام الإعفاءات الطبية الأردني، مؤكدًا أن هذا الأمر “شأن خاص” بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الطراونة عن استغرابه واستيائه من تدخل المنظمة في هذا الملف الحساس، معتبرًا أن ذلك يشكل تجاوزًا للسيادة الوطنية واختراقًا للخصوصية الأردنية.

وقال الطراونة في مقاله: “إن نظام الإعفاءات الطبية في الأردن هو نظام عريق ومتكامل، يعتمد على أسس ومعايير طبية وإنسانية واضحة، ويخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في المملكة. ولا يوجد أي مبرر لتدخل أي جهة خارجية، مهما كانت مكانتها، في هذا النظام الذي يخدم مصلحة المواطنين الأردنيين.”

وأضاف: “إننا نحترم منظمة الصحة العالمية ودورها في تعزيز الصحة العامة على مستوى العالم، ولكننا نرفض أي محاولة لفرض أجندات خارجية أو التدخل في شؤوننا الداخلية. ونؤكد أننا قادرون على إدارة شؤوننا الصحية بأنفسنا، وبما يتناسب مع خصوصيتنا وظروفنا الوطنية.”
ودعا الطراونة الحكومة الأردنية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تدخل منظمة الصحة العالمية، وضرورة التأكيد على أن نظام الإعفاءات الطبية هو شأن سيادي أردني لا يقبل التدخل الخارجي.

وطالب الطراونة جميع القوى الوطنية والأطباء الأردنيين إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه أي محاولة للمساس بالسيادة الوطنية أو التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:19

الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

21:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

20:57

رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

20:10

شاهد بالفيديو : كلمة فانس القاسيه تبكي رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن

19:56

مصادر تكشف أبرز بنود الوثيقة العربية : هدنة 10 سنوات في غزة

19:40

تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

19:32

دراسة حكومية فنية لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية

19:28

الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

19:24

شومان تعرض الفيلم الأمريكي “أحلام المانغو” غدا

19:23

الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

19:10

الملك يشدد على جاهزية المتقاعدين لارتداء الزي العسكري في مواجهة كل التحديات

17:14

متحف الدبابات الملكي يحتفي بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وفيات
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة الله