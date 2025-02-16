البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم (1) لعام 2025 من أذونات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار، الأحد.

ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 18 شباط 2026، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 18 شباط 2025.

وأذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

فيما تعد سندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.