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الأردن يدين بأشد العبارات حادثة الطعن بمدينة فيلاخ في النمسا

منذ دقيقتان
الأردن يدين بأشد العبارات حادثة الطعن بمدينة فيلاخ في النمسا

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، حادث الطعن الذي وقع في مدينة فيلاخ في جمهورية النمسا الصديقة، والذي أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة، ولأسرة القتيل، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


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