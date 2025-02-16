نتنياهو: الرئيس ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في البيت الأبيض

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض”.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن “لدينا إستراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حماس كل رهائننا”.

وأكد نتنياهو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم إسرائيل بشكل راسخ، مؤكدا على ضمان بلاده لتحويل رؤية ترامب الجريئة لغزة إلى واقع، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وأضاف نتنياهو أن لدى إسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترامب “استراتيجية مشتركة” بشأن مستقبل قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة القضاء على القدرات العسكرية لحماس.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع روبيو “ناقشنا رؤية ترامب الجريئة لمستقبل غزة وسنعمل على ضمان تحقيق هذه الرؤية”.

كما أكد رفقة وزير الخارجية الأميركي على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وشددا على ضرورة نزع سلاح حزب الله ويفضل أن يتم ذلك بواسطة الجيش اللبناني، حيث أشار نتنياهو إلى ان إسرائيل لديها الوسائل لتطبيق وقف النار في لبنان.

وقبل ذلك، التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس اليوم الأحد، لبحث استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، غداة سادس عملية تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين بين إسرائيل وحركة حماس.

وقبلها وصل روبيو إلى تل أبيب في أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، ومن المقرر أن تتضمن زيارة روبيو السعودية والإمارات حسب بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية.