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اقتبسها من نابليون.. ترامب: من ينقذ بلاده لا ينتهك القانون

منذ 43 ثانية
U.S. President-elect Donald Trump gestures as he meets with House Republicans on Capitol Hill in Washington, U.S., November 13, 2024. REUTERS/Brian Snyder REFILE - QUALITY REPEAT

وطنا اليوم:أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتقادات بعدما استخدم اقتباسا تم إعادة صياغته يعود للإمبراطور الفرنسي نابليون الذي توج نفسه إمبراطورا، مشيرا إلى أنه فوق القانون.
وكتب ترامب عبر منصة ” إكس” أمس السبت: “الذي ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون”.
كما ثبّت الرئيس ترامب نفي التدوينة على حسابه في منصته التواصلية “تروث سوشيال”.
وأثار منشور ترامب انتقادات من جانب الديمقراطيين، حيث قال النائب آدم شيف عن ولاية كاليفورنيا: “يتحدث مثل ديكتاتور حقيقي”.
ويواجه ترامب، الذي تولى الرئاسة الأمريكية لفترة ثانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع فقط، انتقادات بسبب أسلوبه في الحكم.
ومازال نابليون، الذي توفى في المنفى في جزيرة سانت هيلينا بالمحيط الأطلسي عام 1821، يثير انقساما بين الفرنسيين حتى يومنا هذا.
فالبعض يراه شخصية إصلاحية ومؤسس المؤسسات المهمة، في حين يراه آخرون حاكما سلطويا.


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