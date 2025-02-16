وفاة وإصابات بحوادث سير متفرقة خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:دعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى ضرورة الإلتزام التام بقواعد وأولويات المرور في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة ، وضرورة ترك مسافة أمان بين المركبات ، والإلتزام التام بالمسارب وضرورة تثبيت الحمولات على مركبات الشحن تلافياً لسقوطها نتيجة الرياح التي تشهدها بعض المناطق .. كما ودعا المشاة إلى ضرورة استخدام ممرات المشاة والجسور تجنباً لأي حوادث دهس لا قدر الله .

وبين مندوب إدارة الدوريات الخارجية أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع مجموعات الدوريات الخارجية على كافة الطرق للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وضبط المخالفات الخطرة والتي تشكل السبب الرئيسي للحوادث المرورية

واستعرض مندوب إدارة الدوريات الخارجية أبرز الحوادث والعوائق التي تم التعامل معها خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم التعامل مع سقوط حمولة لإحدى مركبات الشحن “مادة الاسمنت ” على الطريق الصحراوي كما تم التعامل مع حادث تدهور لإحدى مركبات الشحن على الطريق الخلفي باتجاه عمان نتج عن الحادث إصابة متوسطة ، بالإضافة للتعامل مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة نتج عنه خمس إصابات تم نقلهم إلى مستشفى معان الحكومي ،، وتم تعليل أسباب الحوادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ واتخاذ مسرب خاطئ .. كما تم التعامل مع مجموعات من المخالفات الخطرة المتحركة على وجه الخصوص السرعات العالية ،، واستخدام مشتتات الانتباه وعدم تقييد مركبات الشحن بالمسرب الأيمن ،،تم التعامل معها بكل حزم من قبل كوادر الدوريات الخارجية .

من جانبه قال مندوب إدارة السير أنه تم توزيع مجموعات السير على بدايات الجسور والأنفاق وعلى الشوارع والمفاصل الرئيسية وأمام المدارس لمتابعة انسيابية الحركة المرورية ورفع الإعاقات أولا بأول

وقال ان ابرز الحوادث والعوائق التي تم التعامل ومنها كان تعطل لمركبة في نفق صويلح للسير القادم من جهة صافوط كما تم التعامل مع العديد من حالات الاصطفاف العشوائي و المزدوج لمجموعة من المركبات أمام المحال التجارية وفي الأسواق مضيفاً بأن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها كانت بسبب ارتكاب السائقين مخالفات مرورية أبرزها تغيير المسرب بشكل مفاجئ والسرعة الزائدة ومنها الحادث مروري على نفق الحرمين باتجاه شارع مكة حيث فقد السائق السيطرة على المركبة مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف وعامود إنارة نتج عنه 3 إصابات وضمن اختصاص المزار الجنوبي تم التعامل مع حادث نتج عنه وفاة وأربع إصابات نتيجة التعامل الخاطئ مع المنعطفات

من جانبه قال مساعد رئيس قسم سير جرش الرائد سامي عبيدات انه تم توزيع رقباء السير على كافة الطرق وبما يتناسب مع الواقع المروري الذي يشهد نشاطا على الطرق ،، مشيراً الى أنه تم التعامل خلال عطلة نهاية الأسبوع مع 33 حادث صدم نتج عنها 3 إصابات.