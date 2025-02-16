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تحديد دوام المدراس في شهر رمضان للفترتين الصباحية والمسائية

منذ ساعة واحدة
تحديد دوام المدراس في شهر رمضان للفترتين الصباحية والمسائية

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، أن يكون دوام مديريات التربية والتعليم خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
وأوضحت الوزارة أن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة 40 دقيقة، ومدة الحصة الصفية لمدارس الفترتين 35 دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة 12:50.
وبينت الوزارة أن فترة الإستراحة في مدارس الفترة الواحدة تكون 10 دقائق ، وإلغاء استراحة الـ 5 دقائق بين الحصص، وتنتهي الحصة السابعة في تمام الساعة 1:50 دقيقة، في حين تم إلغاء الحصة الثامنة.
وفيما يتعلق بمدارس الفترتين يبدأ الدوام للفترة الصباحية الساعة 9 صباحا، والفترة المسائية الساعة 12:50.
وأشارت الوزارة إلى أن مدة الحصة ستكون 35 دقيقة، وتكون مدة الاستراحة 10 دقائق وإلغاء استراحة الـ 5 دقائق بين الحصص.
وبحسب الوزارة تنتهي الحصة السادسة للفترة الصباحية في تمام الساعة 12:40، فيما تنتهي الحصة السادسة للفترة المسائية الساعة 4:30.
كما قررت الوزارة إلغاء حصص النشاط للصفوف التي يزيد مجموع حصصها عن 30 حصة أسبوعيا.


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