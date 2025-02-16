رئيس الوزراء يوعز بتطوير موقع قلعة القطرانة الأثري

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان صباح اليوم جولة ميدانية في لواء القطرانة.

وتهدف الزيارة لتفقد عدد من المواقع في محافظات الجنوب، والإطلاع على واقع مركز القطرانة للخدمات النهارية الدامجة،

ووجّه حسان بحسب حساب رئاية الوزراء على منصة X بتزويد مركز القطرانة للخدمات النهارية الدامجة، بأخصائيي علاج طبيعي ونُطُق، وإنشاء حديقة ومرافق تخدم المستفيدين من المركز والمجتمع المحلي.

كما وجه رئيس الوزراء وزارة السياحة والآثار للعمل على تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري، وإقامة مركز للزوّار واستراحة لتفعيل الموقع وإبراز قيمته التاريخية.

ورافق الرئيس في جولته عدد من المسؤولين المعنيين.