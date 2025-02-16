الأحد: انخفاض على الحرارة وتحذيرات من تشكل السيول

وطنا اليوم:تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الأحد، ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، مع هطول زخات من المطر في المناطق الشرقية يتوقع أن تكون في ساعات الصباح في أقصى البادية الشمالية الشرقية وغزيرة احياناً ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول، كما تشهد أجزاء من شمال ووسط المملكة زخات خفيفة ومتقطعة من المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى غربية تنشط على فترات خاصة في جنوب المملكة.

ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن تتأثر المناطق الشرقية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشمالية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة في تلك المناطق مع هطول زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة احياناً ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول لاسيما في المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة في البادية الشمالية الشرقية، ومن خطر هطول البرد في ساعات الصباح في البادية الشمالية الشرقية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب و شرق المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

كما ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويبقى الطقس يوم الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 12 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 3، وفي مرتفعات الشراة 13 – 2, وفي مناطق البادية 17 – 2, وفي مناطق السهول 14 – 4, وفي الأغوار الشمالية 22 – 11, وفي الأغوار الجنوبية 24 – 14, وفي البحر الميت 23 – 13، وفي خليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية.