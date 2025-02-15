الزميل عمّار الهندي رئيساً لتحرير قناتي العربية والحدث في الأردن وسوريا.. فمن هو؟ 

وطنا اليوم_قررت إدارة شبكة العربية تعيين الزميل الأردني عمّار الهندي رئيسا لتحريرها في الأردن وسوريا ومسؤولاً عن كل العمليات التحريرية لشاشتي العربية والحدث ومنصاتها، بعد تدرجه المستحق في الرتب منذ ١٥ عامًا بدأها بمحرر في المقر الرئيسي للقناة عام ٢٠١٠.

*”جوكر”*

يطلق العديد من الزملاء في الوسط الصحفي على الهندي لقب الجوكر، لتكيفه السريع مع الأحداث وتغطياته المتميزة وسرعة الاستجابة داخل أو خارج الأردن وخاصة في الأحداث الكبيرة.

الزميل الهندي، والمعروف بجرأته وانفراداته بتغطية العديد من الأحداث كان مهندس التغطية الميدانية لقناتي العربية والحدث في كامل الاراضي السورية وأدارها منذ انطلاق عملية “ردع العدوان” وإسقاط نظام الأسد، والتي تمكّنت الشبكة خلالها من الحصول على مقابلة مع أحمد الشرع كأول وسيلة إعلامية عربية تجري معه حواراً بعد سقوط دمشق وفرار الأسد.

كما كان الزميل الهندي من أوائل المراسلين العرب الذين وصلوا إلى العاصمة الأوكرانية كييف لتغطية الحرب الروسية الأوكرانية منذ بداية حصار القوات الروسية لها وحتى انسحابها، منفرداً بتغطيات حصرية كثيرة للمعارك هناك.

قبلها كان الزميل الهندي قد واكب المعارك مع داعش في الجنوب التونسي على الحدود مع ليبيا؛ ولمع بتغطيته لزلزالي المغرب وتركيا.

من ناحية إنسانية كان للزميل الهندي بصمة فارقة في حياة الطفل المغربي عبد الرحيم أوحيدا الذي ظهر معه على الهواء مرتديا قميص نادي ريال مدريد الإسباني والذي بحث عنه النادي الملكي بعد اللقاء وتبناه.

*جرأة تصل للتهور*

على الصعيد الأردني يعد الزميل الهندي أحد أكثر المراسلين جرأة ونشاطاً، فقد انفرد ببث مباشر “لا ينسى” أثناء تغطيته أحداث “أم البساتين” الشهيرة والتي تصدت فيها قوات الأمن لمطلقي الرصاص من أنصار النائب السابق أسامة العجارمة، حيث كان المراسل الوحيد المتواجد من مسافة صفر ولمدة 55 دقيقة على الهواء مباشرة.

كما كان أول مراسل يدخل مباشرة للقاء مصابة بكورونا وطفلها في ذروة الجائحة؛ وأول مراسل يجازف في الظهور ببث مباشر في ميناء العقبة ليلة انفجار صهريج الكلورين لـ 9 دقائق على الهواء مباشرة دون ارتداء كمامة، الأمر الذي أنهى أزمة اشاعة تسرب الغاز وتهديد سلامة سكان مدينة العقبة في حينها.

*التواجد السريع*

لعل جرأة الزميل الهندي ليست وحدها من أهلته لاستلام مهامه الجديدة، فالزميل الهندي يُعرف بسرعة وصوله إلى المعلومات وأماكن وقوع الأحداث في الأردن، فكان المراسل الوحيد الذي غطى بشكل مباشر ومن اللحظة الأولى لقضية الفتنة وكواليس ما يدور في الأردن حينها.

كما تواجد في جسر الملك حسين الحدودي بعد 15 دقيقة فقط من وقوع عملية الشهيد ماهر الجازي ولحين انتهاءها، كما كان أول المتواجدين في منطقة الرابية ليلة الهجوم المسلح على قوات الأمن بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وغيرها.

*منصات العربية الأردن*

قبل 5 سنوات أسس الزميل الهندي منصات العربية الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي وترأس تحريرها لتحظى بشعبية كبيرة ووصول إلى كافة الجغرافيا الأردنية حيث تمتاز بقصصها المصورة في نقل التطورات وحكايا الشارع الأردني.

*المؤهلات والخبرات*

* الزميل عمّار الهندي حاصل على شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة البترا، وشهادة الماجستير في الإعلام الحديث من معهد الإعلام الأردني.

* يعمل رئيسا لتحرير قناتي العربية والحدث في الأردن وسوريا ومسؤولاً عن كل العمليات التحريرية للشاشات والمنصات الرقمية؛ بالاضافة إلى المنصات الرقمية للعربية والحدث في العراق.

* يعمل أستاذا لمادة “غرفة الأخبار” في معهد الإعلام الأردني منذ العام 2022 وحتى الآن.

* التحق بقناة العربية في مقرها الرئيسي عام 2010 وعمل فيها محرراً، قبل أن يصبح منتجاً لنشرات الأخبار والتغطيات الخاصة.

* كان من ضمن الفريق الذي أسس وأطلق قناة الحدث الشقيقة للعربية ثم أصبح منتجاً أول للأخبار فيها.

* عاد مراسلاً لقناتي العربية والحدث في الأردن ومراسلاً جوالاً حول العالم عام 2019؛ وأسس منصات “العربية الأردن” وترأس تحريرها وكل عملياتها حتى اليوم.