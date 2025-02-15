شركة البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بقيمة (184) مليون دينار في العام 2024

وطنا اليوم_أعلنت شركة البوتاس العربية عن تحقيقها أرباحا صافية موحدة في العام 2024 بنحو (184) مليون دينار، بعد خصم ضريبة الدخل والمخصصات ورسوم التعدين، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها سوق الأسمدة العالمي، إذ تمكنت الشركة من تحقيق صافي إيرادات مبيعات موحدة في العام الماضي بلغت (651) مليون دينار، مدفوعة بالسياسات التسويقية المرنة والدخول لأسواق عالمية جديدة، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة لذات الفترة ( 253) مليون دينار .

وفي تعليقه على البيانات المالية للشركة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن النتائج المتحققة تعكس قوة ومتانة الشركة، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، إذ بلغ إجمالي العملات الأجنبية التي رفدتها “البوتاس العربية” للنظام المصرفي في المملكة في العام الماضي قرابة (1.3) مليار دولار.

وأوضح المهندس أبو هديب أن العام الماضي شهد العديد من المحطات المضيئة في مسيرة الشركة، وعلى رأسها زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لمقر الشركة في غور الصافي، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث افتتح جلالته مشاريع جديدة للشركة بكلفة إجمالية قاربت (450) مليون دولار، تشمل محطة الضخ الرئيسية، ومصنع البوتاس الحُبيبي، والمرحلة الأولى من التوسع الشرقي، ومركز العمليات والخدمات اللوجستية، كما شهد جلالته إطلاق استراتيجية الشركة للنمو في قطاعي الأسمدة والكيماويات المشتقة للأعوام (2024-2034) والتي تتواءم مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن كمصدر رئيسي للأسمدة والكيماويات.

وأشار المهندس أبو هديب إلى لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني لمسؤولي الشركة في الديوان الملكي الهاشمي، حيث وجه جلالته الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في قطاعي المياه والطاقة، بما في ذلك مبادرات الطاقة الشمسية، لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مشيداً جلالته بجهود الشركة في استقطاب الكفاءات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منتجات وأسواق جديدة.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن الشركة واصلت دورها المجتمعي المسؤول من خلال دعم قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والبيئة، والنشاطات الثقافية والاجتماعية، وذلك تحقيقاً لرؤيتها في إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمعات التي تعمل بها وفي كافة محافظات المملكة.

وأعرب المهندس أبو هديب عن تقديره العميق للدعم الذي تقدمه الحكومة الأردنية بمختلف وزاراتها ومؤسساتها لشركة البوتاس العربية، والذي كان له دور محوري في تحقيق هذه الإنجازات، مؤكداً أن هذا الدعم الذي يتجلى في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع الاستثمار، قد أسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق العالمية، وتنفيذ مشاريعها التوسعية الطموحة، والسير بخطى ثابتة نحو النمو المستدام.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن “البوتاس العربية” تمكنت من تحقيق هذه النتائج الإيجابية رغم التحديات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على سوق الأسمدة من حيث الضغوطات السعرية السلبية والتحديات اللوجستية، مبيناً أن الشركة استطاعت تجاوز هذه التحديات بفضل الإدارة المُحكمة في التخطيط، إضافة إلى السياسات التسويقية التي ركزت على تنويع الأسواق، مشيراً الى أن كميات البوتاس التي تم إنتاجها في عام 2024 بلغت نحو (2.84) مليون طن، وبارتفاع قدره (60) ألف طن عن العام الذي سبقه.

وأوضح الدكتور النسور، أن الشركة استمرت في تطبيق استراتيجيات خفض كُلف الإنتاج، حيث تمكنت من تقليل متوسط تكلفة إنتاج الطن الواحد من البوتاس بنسبة 5% في العام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية، واتباع نموذج عملياتي مرن.

ولفت الدكتور النسور، إلى أن حصة “البوتاس العربية” من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة تجاوزت أكثر من (50) مليون دينار، مشيراً إلى أن “البوتاس العربية” وقعت اتفاقية مع شركة “ألبامارل” الأميركية لتنفيذ استثمار مشترك بقيمة (813) مليون دولار، يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة برومين الأردن من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لغايات التوسع.

وبين الدكتور النسور، أن “البوتاس العربية” واصلت تطوير منتجاتها، حيث أضافت أصنافاً جديدة من مادة البوتاس، مما ساعدها على توسيع حصتها السوقية ودخول أسواق جديدة، لا سيما السوقين البرازيلي والأوروبي، مشيراً إلى أن المشروعات التوسعية التي تعتزم شركة البوتاس العربية تنفيذها ستمكنها من توسيع قاعدة عملائها ودخول أسواق جديدة، فضلاً عن تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الحالية، لافتاً إلى أن الإنجازات التي حققتها شركة البوتاس العربية خلال السنوات الماضية كان لها الأثر الواضح في تمتين دعائمها وترسيخ مكانتها على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأثنى الدكتور النسور، على الجهود الاستثنائية التي بذلها موظفو الشركة خلال العام الماضي، مؤكداً أن تفانيهم والتزامهم كانا الركيزة الأساسية وراء الإنجازات التي حققتها الشركة، مشيداً بروح التعاون والمثابرة التي ساهمت في تعزيز مكانة الشركة وتحقيق نتائج متميزة تعكس رؤيتها الطموحة للنمو والاستدامة.

واختتم الدكتور النسور، حديثه بالتأكيد على أن شركة البوتاس العربية حققت قفزات نوعية نحو آفاق مستقبلية واعدة، وأرست دعائم متينة للانطلاق بثقة نحو العقد القادم وما بعده، لمواصلة مسيرة الريادة والتميز.