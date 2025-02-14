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جاهة عشائر ابو حشيش والقيسي

15 فبراير 2025
جاهة عشائر ابو حشيش والقيسي

وطنا اليوم – توجهت جاهة كريمة من عشيرة آل ابو حشيش في مادبا وأنسابهم واقاربهم واصدقائهم إلى آل القيسي
لطلب يد كريمتهم لإبنهم عبد الله نجل رجل الأعمال الحاج جعفر خالد ابو حشيش (ابو احمد)
حيث ترأس الجاهة الكريمة معالي الباشا محمد الرعود واستقبل الجاهة الكريمة ولبى طلبهم بالموافقة والقبول واكرام الجاهة الكريمة اللواء المتقاعد الباشا جمال القيسي.
وحضر الجاهة والد العريس محمود القيسي
(ابو راكان) وعدد من اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وشيوخ ووجهاء العشائر الاردنية.
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بالخير
تهانينا القلبية الحارة.
وألف ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.

 

 

 


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