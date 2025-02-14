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وقفة بعمان دعما لموقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

منذ 31 ثانية
وقفة بعمان دعما لموقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

وطنا اليوم:شارك عشرات الأردنيين، الجمعة، بوقفة رمزية وسط العاصمة عمان، دعما لموقف بلادهم الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وبهدف دعم الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، أقيمت الوقفة أمام “المسجد الحسيني” وسط عمان، بدعوة من تيار الوحدة الوطنية (تشكل شبابي تأسس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: “الشعب الأردني خلف لاءات الملك.. هي ثوابت لا بديل عنها.. كلا على القدس.. لا للوطن البديل..لا للتوطين”.
وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.
وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من غزة.
ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.​​​​​​​


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