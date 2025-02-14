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فتح صناديق الاقتراع لانتخابات أربعة فروع للمهندسين في المحافظات

منذ 20 ثانية
فتح صناديق الاقتراع لانتخابات أربعة فروع للمهندسين في المحافظات

وطنا اليوم:فتحت نقابة المهندسين عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، صناديق الاقتراع في أربعة فروع لها بالمحافظات لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع وممثليه في الهيئة المركزية للنقابة.
وتجري الانتخابات أربعة فروع للنقابة المهندسين هي الزرقاء واربد والكرك ومادبا، من أصل 11 فرعا، بعد أن حسمت التزكية نتائج سبعة فروع، وذلك لانتخاب المراكز التي لم تحسم بالتزكية.
وقال رئيس لجنة إدارة الانتخابات امين عام النقابة م.علي ناصر، إن النقابة اعدت غرفة لمتابعة مجريات الانتخابات في الفروع الاربعة، لمعالجة الملاحظات التي ترد اليها من الفروع.
واشار أنه ستجري انتخابات كاملة لمركز رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وممثليه في الهيئة المركزية في فرعي اربد والكرك، وسيتم فرز اصوات المقترعين الكترونيا في اربد ويدويا في الكرك.
وفي الزرقاء سيتم انتخابات اعضاء مجلس الفرع، بعد أن تم حسم مركز رئيس الفرع وممثلي الهيئة المركزية وسيتم فرز اصوات المقترعين الكترونيا. وفي مادبا سيتم انتخابات رئيس واعضاء مجلس فرع، بعد أن تم حسم أعضاء الهيئة المركزية، وسيتم فرز اصوات المقترعين يدويا.


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