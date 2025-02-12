الحاج توفيق يدعو القطاع التجاري للمشاركة باستقبال الملك

وطنا اليوم_عمان – دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق القطاعات التجارية والخدمية بعموم المملكة للمشاركة في استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني في الطريق من مطار ماركا الى قصر بسمان العامر تعبيرا وشكرا لمواقف جلالته الرافضة للتهجير والتوطين

وقال الحاج توفيق :

الزميلات والزملاء الأفاضل في كل قطاعاتنا التجارية والخدمية والعاملين لديكم… كونوا غدا بمقدمة الجمع لإستقبال قائد الوطن المفدى… الذي سجل موقفا تاريخيا جديدا برفضه بكل صراحة تهجير أهلنا من قطاع غزة ، وبرهن لكل العالم اننا لا نساوم على فلسطين

نستقبل جلالته غدا مؤكدين له باننا نفتخر بكل كلمة تحدث فيها… كلنا معك وخلفك.. نحفظ الأردن وفلسطين

دام ملكك وحفظك الله من كل شر ومن كل حاقد